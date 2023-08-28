Мнение: Почему ограбили ювелиров

К сожалению, мой прогноз по поводу передела в ювелирной отрасли сбылся. За первые 8 месяцев 2023 года количество небольших ювелирных фирм в России сократилось на 20%. Их долю забирают себе крупные компании, при этом розничная цена ювелирных изделий растёт (ссылка).

Напомню, маленьких ювелиров душат налогами и бюрократией. В 2022 году крупные ювелирные фирмы воспользовались суматохой вокруг СВО, чтобы через своих депутатов протащить убийственный для малого ювелирного бизнеса переход на НДС. Формальный предлог был такой: ЦБ отменил НДС на золотые слитки, поэтому давайте переповесим этот НДС на ювелиров, чтобы они не получали сверхприбыли, то на то в итоге и выйдет. Купили слиток без НДС, потом заплатили НДС с продажи, в итоге ноль.

Если вы хоть немного разбираетесь в бухгалтерии, вы понимаете, что это логика на уровне «давайте сделаем бензин по 300 рублей, а в качестве компенсации дадим водителям купон на льготную подкачку шин». Отмена НДС с золотых слитков не сэкономила малому бизнесу ни единого рубля, тогда как перевод на НДС и дополнительные расходы на программистов с бухгалтерами урезали прибыль ювелиров в разы. Условная ювелирная лавка в Костроме зарабатывала в 2022, допустим, 300 тысяч в месяц, а в 2023 — уже только 50 тысяч в месяц. Понятно, что кто-то сразу решил закрыться, кто-то постепенно распродаёт перед закрытием оставшийся товар. Все мои знакомые ювелиры, а у меня их по некоторым причинам много, отменили планы на расширение и порезали зарплаты. Для кого-то это просто убытки: закрыл ювелирный магазин, открыл булочную, потерянные 20 миллионов рублей государству за неимением другого выхода простил. Для кого-то — личная катастрофа, потому что если ты всю жизнь занимался ювелирным делом, то тут уже дело даже не в деньгах. Закрывать свою мастерскую и идти работать на завод — не только в разы меньший доход, но и замена уникальных изделий на массовый стандартный продукт.

Некоторые ювелиры ушли в тень, работают теперь полностью по-чёрному, за наличные, без чеков. Но таковых немного, так как сейчас 2023, не платить налоги сложно. Государство ввело для контроля над ювелирами систему ГИИС ДМДК, куда надо отчитываться о каждом чихе, о каждом серебряном колечке, проданном за 200 рублей. Пока что система ещё внедряется, но некоторых беспечных уже ловят, а через год-два система станет уже полноценным инструментом для полуавтоматического поиска нарушителей.

Кстати, система кривая и неудобная, также там есть очевидные дыры в безопасности. Однако на ГИИС ДМДК ювелиры как раз не слишком жалуются, так как с точки зрения бизнеса это всего лишь дополнительная бюрократия, которую можно побороть, наняв оператора, купив специальную программу и заплатив за её настройку. Проблема не в мелких бюрократических сложностях, хотя и они тоже мешают работать, а в фактическом лишении малых бизнесменов статуса малых бизнесменов. В том, что условный лавочник, продавший свою квартиру и взявший кредит под большие проценты, должен теперь на равных конкурировать с розничными сетями с оборотом в десятки миллиардов. Да, конкурировать можно и в такой ситуации — хоть малый бизнес и имеет меньше ресурсов, но он эффективнее крупного, так как управляется непосредственно собственником, а не пирамидой менеджеров. Проблема в том, что раньше государство обещало ювелирам поддержку: дескать, вы маленькие, поэтому вот вам спецрежим, то есть маленькие налоги и минимум бюрократических процедур. А в 2022 государство сказало: «мы передумали, теперь отдавайте нам в качестве налогов не часть прибыли, а всю вашу прибыль целиком».

Вот, пожалуйста, минус две тысячи ювелиров уже сейчас. К концу года будет хуже. Также многие закроются в первом квартале 2024, после декабрьских продаж. Дальше, вероятно, волна мора пойдёт на спад: выжившие или продадутся крупняку, или как-то приспособятся и будут прозябать.

Самое смешное, что всё это — полностью по закону. Депутаты Госдумы, лоббировавшие перевод ювелиров на НДС — самые натуральные враги народа, которые по просьбой корпораций занимаются реальным вредительством, то есть уничтожают отрасль, душат малый бизнес и кардинально портят деловой климат в России. Однако подать в суд на депутатов нельзя, так как факт сговора с корпорациями недоказуем. Окрикнуть сверху тоже нельзя, так как депутаты формально отчитываются только перед избирателями, и так как сверху хватает других хлопот. Типичный же избиратель вот этих самых депутатов уничтожение малого бизнеса… поддерживает. Как мне писали в комментариях, «чего это вы, Олег, за ювелиров вписываетесь, это же богатые ребята, ещё и евреи с армянами, их грабить — справедливое дело. Вы лучше меня, Шарикова, пожалейте, а то вон как боярышник подорожал». Технически решить проблему ювелиров могли бы и исполнительные власти, но министров проблемы малого бизнеса не интересовали, у них были более интересные дела — особенно, как вы понимаете, в 2022 году.

Впрочем, если систему депутатов отменить, навряд ли получится лучше, так как остальные формы правления тоже нехороши. В Китае, к примеру, весьма эффективный строй — там у власти аристократия по типу советской, которая сумела выстроить грамотную систему партийных лифтов для выращивания руководящих кадров. Однако глупостей, разоряющих мимоходом те или иные группы бизнесменов, государство в Китае делает едва ли не больше, чем у нас.

Некоторые полагают, будто в России «народ не тот». Отчасти это соответствует действительности. Суровая правда жизни заключается в том, что средний депутат является не «оторванным от народа элитарием-паразитом», как пишут лукавые оппозиционеры, а улучшенной версией своего типичного избирателя — более умной, доброй и дальновидной. К примеру, год назад депутаты проголосовали всего лишь за ввод НДС на ювелиров, причём отнюдь не единогласно. Михаил Делягин, к примеру, довольно активно возражал, говорил дельные вещи, пытался преступную ошибку предотвратить. А вот если бы вместо депутатов решения принимал их средний избиратель, ювелирам влупили бы не только НДС, но и дополнительный налог в 90% с любого дохода выше 300 тысяч рублей в месяц. Скажу больше, уже не на ювелирную тему: закрытые опросы показывают, что глубинный электорат горячо одобрил бы изъятие у собственников вторых-третьих квартир — к примеру, через специальный налог в 100 тысяч рублей в месяц за каждую дополнительную квартиру.

Но если в России «народ не тот», то где же он тогда тот? Ведь подобные глупости народные избранники творят и в Европе, и в США. Я уже как-то рассказывал про регулярное ограбление лендлордов на Западе — если вы владеете жильём в США, у вас есть масса вариантов внезапно лишиться своей собственности по прихоти властей. Ещё один пример — последовательное уничтожение нефтянки зелёными бесами, проводимое при полном одобрении «пробуждённых» американцев. Гонения на нефтянку несправедливый и глупы, но американские шариковы, кажется, не имеют ровно ничего против. Характерный штрих: Михаэль Вирт, глава нефтяного гиганта Шеврон, заявил в сердцах в интервью Блумбергу, что он не верит, что в США «будет когда-нибудь построен хоть один новый нефтеперерабатывающий завод» (ссылка). И это в условиях, когда бензин дорожает, и когда среднему американцу проще прожить без левой руки, чем без автомобиля. Про страдания европейского бизнеса, который был в 2022 принудительно отлучён от российского рынка и от дешёвого газа, пожалуй, и так всем известно. Даже самая капиталистическая страна Европы, Швейцария, выстрелила себе в ногу, украв несколько миллиардов долларов. Швейцарский народ, получается, тоже «не тот». А ведь в случае Швейцарии кража нескольких миллиардов была не просто глупостью, а глупостью огромной, может быть, даже фатальной. Банковский сектор для Швейцарии — основа экономики, «кормилец», за счёт которого живут и население, и бюджет, и многие дотационные сектора.

В общем, не на кого даже показать пальцем, чтобы сказать: «делайте как в Королевстве Эльфов, у них всё по уму». На нашей грешной планете такого Королевства Эльфов нет. Остаётся только действовать по Талмуду — раскладывать личный капитал по разным корзинам, чтобы проблемы в какой-то отдельно взятой отрасли не наносили критического ущерба.

С другой стороны, пусть российские предприниматели на меня не обижаются, но власти и общество кошмарят нас в первую очередь потому, что мы принимаем плохое обращение как должное. К примеру, устроили ювелиры митинг с требованием отменить НДС и начать расследование преступной связи крупных розничных сетей с неверными депутатами? Нет, не устроили. И это при том, что из-за НДС в 2023 году уже закрылись как минимум две тысячи компаний. Наверное, дешевле было приехать в Москву и постоять пару часов с плакатом на площади, чем закрыться… но нет, буйных, видимо, не нашлось.

Или, допустим, социалисты. Если бы наши социалисты рискнули заменить в своих речах «бизнесменов» на «евреев», им тут же начали бы массово прилетать заявления в прокуратуру по 282-й статье — потому что евреи на розжиг ненависти в свой адрес реагируют. Мы — не реагируем, как будто обвиняют во всех смертных грехах кого-то другого, а не нас.

Посмотрим для сравнения на Киргизию. У них там тоже намечались изменения законодательства для ювелиров, причём отнюдь не такие жёсткие, как в России. Тогда 50 ювелиров собрались на митинге в столичном сквере, постояли с плакатами. К месту акции пришли представители Налоговой, создали рабочую группу, будут по крайней мере разговаривать, искать компромиссы, что-то смягчать (ссылка).

Российских депутатов вполне можно понять: нет смысла всерьёз считаться с людьми, которые что-то там ворчат в своём углу, но ничего другого не предпринимают.

— Давайте мелким ювелирам налоги вздёрнем в несколько раз, уважаемые люди просят.

— Да как-то нехорошо, они жалуются вон, в интернете плохое про нас пишут, обращения оформляют…

— На улицу хоть один ювелир вышел?

— Нет.

— Ну так значит им нормально, потерпят.