 

Представлен ноутбук Lenovo Legion R7000 2023

28.08.2023, 11:50, Разное
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Компания Lenovo представила в Китае новый игровой ноутбук — Legion R7000 2023. Этот мощный устройство выделяется своей производительностью и привлекательной ценой, которая значительно ниже многих конкурентов.

Основой для высокой производительности ноутбука стал восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 7735H. В паре с современной видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop с 8 ГБ видеопамяти, Legion R7000 обеспечивает потрясающую графику и быструю обработку данных. На 15,6-дюймовом IPS-экране с разрешением 2,5K и обновлением изображения 165 Гц игровой процесс становится еще более захватывающим.

В базовой конфигурации ноутбук оснащен 16 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 и SSD-накопителем PCIe 4.0 на 512 ГБ. За все это устройство предлагается по цене 6,3 тыс. юаней (примерно 81,7 тыс. рублей). За дополнительные 849 юаней (11 тыс. рублей) пользователь может получить еще 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ. Продажи начнутся 6 сентября.

Стоит отметить, что на российском рынке также присутствуют конкуренты. Например, ноутбук Mechrevo Dragon 16K, оснащенный аналогичными процессором и видеокартой, стоит в среднем от 100 до 120 тыс. рублей. Более популярный Asus TUF Gaming A15 (2023) доступен за средние 200 тыс. рублей.

Эта новинка от Lenovo предлагает отличное сочетание производительности, качественного дисплея и доступной цены, что делает ее привлекательным вариантом для геймеров и профессионалов.


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