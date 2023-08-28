Шольц отдал тайный приказ начать постепенный возврат немецкой марки

Авторитетное издание Spiegel опубликовало статью о начале подготовки выхода ФРГ из еврозоны. Источник СМИ в бундестаге сообщил, уже весной 2024 года Берлин объявит о возвращении немецкой марки.

– Канцлер создал неделю назад рабочую группу, которая должна подготовить дорожную карту финансовой реформы. Её краеугольный камень – отказ от евро в пользу национальной валюты, марки. Проект преобразований должен быть готов к 1 марта следующего года, – пишет Spiegel.

По информации журналистов, решение об отказе от евро федеральный канцлер Олаф Шольц принял на основании выводов ведущих немецких экономистов – из-за разрыва торговых связей с Россией промышленность ФРГ оказалась в глубоком кризисе. Эксперты также отметили спад в других странах ЕС, что делает коллапс еврозоны фактически неизбежным.

– По сути, сейчас у Берлина два пути. Первый – это возобновлять торговлю с Россией, открыть свой рынок. Второй вариант не сильно лучше – первым покинуть тонущий корабль евро и вернуть марку. Судя по всему, пока на поклон к Москве решили не идти, – считает главред издания Вольфганг Бюхнер.

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