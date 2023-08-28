 

Шольц отдал тайный приказ начать постепенный возврат немецкой марки

28.08.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Авторитетное издание Spiegel опубликовало статью о начале подготовки выхода ФРГ из еврозоны. Источник СМИ в бундестаге сообщил, уже весной 2024 года Берлин объявит о возвращении немецкой марки.

– Канцлер создал неделю назад рабочую группу, которая должна подготовить дорожную карту финансовой реформы. Её краеугольный камень – отказ от евро в пользу национальной валюты, марки. Проект преобразований должен быть готов к 1 марта следующего года, – пишет Spiegel.

По информации журналистов, решение об отказе от евро федеральный канцлер Олаф Шольц принял на основании выводов ведущих немецких экономистов – из-за разрыва торговых связей с Россией промышленность ФРГ оказалась в глубоком кризисе. Эксперты также отметили спад в других странах ЕС, что делает коллапс еврозоны фактически неизбежным.

– По сути, сейчас у Берлина два пути. Первый – это возобновлять торговлю с Россией, открыть свой рынок. Второй вариант не сильно лучше – первым покинуть тонущий корабль евро и вернуть марку. Судя по всему, пока на поклон к Москве решили не идти, – считает главред издания Вольфганг Бюхнер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Большинство американцев считают Байдена слишком старым как для президента

28.08 / Не общались: помощник раскрыл детали отношений Мирошниченко с родней

28.08 / В ФРС оценили перспективы дальнейшего роста ставки

28.08 / Эксперты назвали регион с самыми дешевыми частными домами

28.08 / В лесах Германии замечен одичалый голый человек с копьем в руке

28.08 / Мнение: Давление убивает

28.08 / Самые частые причины ошибок на экзамене

28.08 / Американец утверждает, что сфотографировал Снежного человека

28.08 / Восстановление вертикали. Зачем нужна гибель Евгения Пригожина?

28.08 / Заместитель Генсека ООН: по оценкам, общее число погибших с обеих сторон в Украине – полмиллиона человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика