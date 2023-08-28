 

Не общались: помощник раскрыл детали отношений Мирошниченко с родней

28.08.2023, 9:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Народной артистки Ирины Мирошниченко не стало 3 августа. Легенда советского кино и театра ушла из жизни в реанимации, не приходя в сознание. Внезапная кончина актрисы на 82 году жизни стала большим потрясение и шоком для многих. Вероятно, Ирина Петровна и сама не предполагала, что судьба распорядится таким образом, ведь даже не оставила завещания.

Как стало известно ранее, общая стоимость наследства Мирошниченко оценивают приблизительно в 150 миллионов рублей. Артистка владела двумя квартирами в столице и загородным домом, а также имела несколько банковских счетов. Но вот оставить все эти богатства ей было некому. Если когда-то у звезды и были по-настоящему близкие и дорогие люди, то их уже не стало. А с малочисленной родней, которая у актрисы осталась, она не поддерживала связь.

Об отношениях Ирины Мирошниченко с родственниками высказался в беседе с Пятым каналом ее помощник Павел Соседов. По словам сотрудника, у покойной знаменитости остался племянник и его семья. Но, как объяснил мужчина, актриса не стремилась с ними общаться, как и они с ней. При этом ни о какой семейной драме речи не идет. Соседов предположил, что отношения между родственниками не сложились с самого начала. А причиной, по его мнению, могли стать особенности характера и профессии Мирошниченко как артистки.

“В этом не было какой-то агрессии или обиды с ее стороны. Наверно, изначально на это были причины. Это абсолютно нормально в артистической среде”, – рассказал помощник покойной актрисы.

При этом, как удалось выяснить
адвокату звезды Майе Шевцовой, кто-то из родственников уже подал заявление о вступление в наследство. Но кто именно претендует на имущество артистки, пока остается загадкой.

Ранее “Дни.ру” писали о тому, кому достанется роскошное наследство Мирошниченко.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / В ФРС оценили перспективы дальнейшего роста ставки

28.08 / Эксперты назвали регион с самыми дешевыми частными домами

28.08 / В лесах Германии замечен одичалый голый человек с копьем в руке

28.08 / Мнение: Давление убивает

28.08 / Самые частые причины ошибок на экзамене

28.08 / Американец утверждает, что сфотографировал Снежного человека

28.08 / Восстановление вертикали. Зачем нужна гибель Евгения Пригожина?

28.08 / Заместитель Генсека ООН: по оценкам, общее число погибших с обеих сторон в Украине – полмиллиона человек

28.08 / Почему резкий отказ от алкоголя может привести к смерти: мнение нарколога

28.08 / Российский диетолог рассказал о тесной связи переедания с депрессией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика