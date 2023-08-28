«Запредельная коррупция» — Байден мог лично приложить руку к аресту Трампа

Американская пресса сообщила, что буквально за пару недель до того, как бывшему президенту США Дональду Трампу были предъявлены обвинения, сотрудник аппарата спецпрокурора Джека Смита, который ведёт дело Трампа, встречался в Белом доме с высокопоставленными представителями администрации Джо Байдена, передаёт Fox News. Как отметила в эфире канала экс-помощник министра финансов США Моника Кроули, подобная встреча позволяет предположить, что люди Байдена специально добивались от минюста устранения главного соперника нынешнего президента на предстоящих выборах.

Итак, президент Байден какую-либо причастность к решению минюста выдвинуть обвинения в отношении бывшего президента Дональда Трампа опроверг.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Обратите внимание — я ни разу, ни единожды не говорил министерству юстиции, что ему следует или не не следует — предъявлять обвинения или не надо. Я — человек честный.

Однако, как стало известно из свежих сообщений прессы, сотрудники администрации президента провели встречу с одним из старших помощников спецпрокурора Джека Смита (ведёт дело Дональда Трампа. — ИноТВ) за считанные недели до того, как Трампу официально предъявили обвинения.

А прокомментирует нам всё это экс-помощник министра финансов США и ведущая подкаста The Monica Crowley Podcast Моника Кроули. Моника, очень приятно вас видеть! Какие у вас мысли по поводу этой встречи, о которой стало известно благодаря журналу посещений Белого дома? О чём на ней говорили — о погоде или же всё-таки о чём-то более важном?

МОНИКА КРОУЛИ, экс-помощник министра финансов США: Доброе утро, ребята! Приятно вас увидеть. Может быть, тут ситуация примерно как с госпожой Клинтон, которая, говоря о 30 тысячах электронных писем, размещённых а её частном сервере, утверждала, что она в них просто обсуждала свадьбу дочери — вам так не кажется?



Когда Джо Байден заявляет: «Да я честно вам говорю!», это верный признак того, что честно он как раз и не говорит. Как мы теперь узнали из этих сообщений в прессе, упомянутый чиновник минюста, которого зовут Джей Брэтт, заскочил в Белый дом как минимум три раза — во всяком случае, пока нам известно о трёх таких встречах. При этом одна из встреч проходила в тот момент, когда президент Трамп вёл переговоры со Национальной службой архивов, пытаясь договориться о том, чтобы вернуть имеющиеся у него документы до того, как будет начато официальное расследование.



Ну а третий его визит в Белый дом состоялся за пару недель до того, как президенту Трампу официально предъявили обвениния — то есть, когда этот чиновник и аппарат спецпрокурора ещё вели расследование. Поэтому, конечно, выглядит всё так, что этот сотрудник минюста и аппарат Джека Смита в целом координировал действия с высокопоставленными сотрудниками администрации Байдена с тем, чтобы предъявить обвинения главному политическому сопернику Байдена.



Это — просто запредельная коррупция, которая добавилась к прочим известным нам проявлениям такой коррупции, включающим возможные случаи взяточничества и другие вещи.

Дата выхода в эфир 27 августа 2023 года.

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