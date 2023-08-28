 

Рупор кремлевской пропаганды: Динамика подъема БРИКС

28.08.2023, 4:50, Разное
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Динамика подъема БРИКС с 1995 по 2023. И это еще без новых членов БРИКС в количестве 6 штук, которые в 2024 году вступят в состав организации. Фактически, на наших глазах происходит кардиальное снижение роли G-7 (куда Россию в свое время заманивали, а потом пафосно исключали) и нарастание роли нового блока.

Источник: Colonel Cassad


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