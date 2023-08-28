Рупор кремлевской пропаганды: Динамика подъема БРИКС

Динамика подъема БРИКС с 1995 по 2023. И это еще без новых членов БРИКС в количестве 6 штук, которые в 2024 году вступят в состав организации. Фактически, на наших глазах происходит кардиальное снижение роли G-7 (куда Россию в свое время заманивали, а потом пафосно исключали) и нарастание роли нового блока.

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