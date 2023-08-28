 

Российский диетолог рассказал о тесной связи переедания с депрессией

28.08.2023, 3:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Врач-диетолог рассказал о проблемах, которые может вызвать лишний вес. Одной из них является депрессия.

Ожирение является серьезным заболеванием, влекущим за собой много последствий. Российский врач-диетолог Елена Тихомирова перечислила самые “нетипичные” из них. Избыток веса может спровоцировать заболевания сердца и нарушение его ритма из-за чрезмерной нагрузки на сосуды. Также ожирение вызывает риск развития сахарного диабета, особенно у людей, имеющих к нему предрасположенность.

Самые неочевидные проблемы – ухудшение зрения и депрессия. На развитие последней влияет отек мозга, который может вызвать избыток жира в организме, передает сайт VSE42.ru.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / DWN – китайские инвесторы бегут с Запада — ЕС и США загоняют себя в изоляцию

28.08 / Рудковская рассказала о заболевании Плющенко: Нездоровится неделю

28.08 / Крид рассказал о разладе наставников на шоу “Голос. Уже не дети”: Атмосфера накаляется

28.08 / Какие опасные болезни могут скрываться за нарушением речи: отвечает нейропсихолог

27.08 / Собчак спровоцировала критику Бони из-за решения сделать пластическую операцию

27.08 / У Екатерины Стриженовой родились внуки-бизнецы

27.08 / Le Parisien – Польша винит Россию и Белоруссию во взломе радиосвязи — «хотят дестабилизировать страну»

27.08 / Австрийский полковник о контрнаступлении Украины – Запад стал жертвой собственной пропаганды

27.08 / Почему SHAMAN так популярен: отвечает эксперт

27.08 / Сябитова откровенно о причине разводов: Изменяют и красивым, и некрасивым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика