 

Рудковская рассказала о заболевании Плющенко: Нездоровится неделю

28.08.2023, 1:51, Новости дня
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Продюсер Яна Рудковская рассказала, что ее муж, фигурист Евгений Плющенко, заболел. Она отметила, что Плющенко нездоровится почти неделю.

При этом, по словам продюсера, 26 августа был удачным днем для их семьи. В это число прошло ледовое шоу “Русские Сезоны”, на котором сыну звезд Александру пришлось выступить без отца.

Рудковская призналась, что номер ее тронул — она заплакала. “В такие сложные моменты понимаешь, как важно здоровье близких, и как важно, когда твои дети так поддерживают родителей. Ведь это была детская 100% импровизация за папу”, — заявила продюсер.

В июле Рудковская сообщила о съемках ремейка фильма “Три мушкетера”. Продюсер призналась, что Д`Артаньяна исполнит ее сын Александр Плющенко, известный под псевдонимом Гном Гномыч. Вместе с ним в проекте снимется дочь Тимати — Алиса Юнусова. Она сыграет юную Миледи.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Рудковская отреагировала на несчастье, которое произошло в жизни певицы Бритни Спирс. Ее муж Сэм Асгари решил расстаться и расторгнуть брак.

Случившееся тронуло российского продюсера. В своем телеграм-канале супруга Евгения Плющенко призналась, что ей жаль Бритни, ведь та так и не может обрести счастье.


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