У Екатерины Стриженовой родились внуки-бизнецы

Анастасия Стриженова, старшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых, снова стала мамой. Уточняется, что девушка родила двойню.

Об этом Анастасия самостоятельно рассказала в социальных сетях, опубликовав фото из роддома. “+2”, — лаконично подписала снимок наследница ведущей.

В комментариях все тут же принялись поздравлять Анастастию. Одной из первых была Елена Малышева, которая оставила довольно длинное поздравление. “Катюш, счастье есть! Это наши дети и, конечно, наши внуки! Сил Настеньке! И здоровья вам всем самым маленьким и самым большим! Вот так тремя сыновьями Настенька превратила ваше женское царство в мужской клуб! Очень вас всех любим. Ваши Малышевы во всех поколениях”.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что артистка разместила в телеграм-канале фото, где предстала в объятиях ведущего капитал-шоу “Поле чудес”. Да не случайно! Просто 31 июля Леонид Якубович отметил 78-летие, а Екатерина Стриженова решила его поздравить. “С удовольствием обнимаю нашего новорожденного Леонида Аркадьевича!” — написала она.