 

Le Parisien – Польша винит Россию и Белоруссию во взломе радиосвязи — «хотят дестабилизировать страну»

27.08.2023, 23:00, Новости дня
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В пятницу вечером движение польских поездов остановилось: хакеры проникли в сеть радиосвязи железных дорог и подали сигнал «СТОП», разбавив его гимном РФ и разговорами Путина. Как считает Le Parisien, в атаке Польша винит Россию и Белоруссию, которые, по словам польских политиков, «активно стремятся дестабилизировать обстановку в стране».


AP

Как пишет Le Parisien, в пятницу вечером неизвестные проникли в сеть радиосвязи польских железных дорог на северо-западе страны и подали сигнал «СТОП», что привело к остановке и задержке около двадцати поездов. По сообщениям СМИ со ссылкой на железнодорожных работников, между трансляциями сигнала люди слышали гимн РФ и речь выступления Владимира Путина.

В субботу спецслужбы Польши начали расследование по факту атаки на железнодорожную сеть связи. Польские политики уверены, что за взломом сети стоят российские хакеры. Пресс-секретарь польских спецслужб Станислав Зарин заявил, что «в течение последних нескольких месяцев Россией в сотрудничестве с Белоруссией предпринимаются активные попытки дестабилизировать польское государство». Тем не менее прямые доказательства вмешательства Москвы у спецслужб отсутствуют.

Несмотря на то что взлом сети «не вызвал никакого риска для здоровья и жизни пассажиров», а движение поездов было восстановлено уже через несколько часов, Варшава явно обеспокоена данной ситуацией. По словам Le Parisien, «Польша является ключевой страной для транзита западного оружия в Украину». Вмешательство хакеров выявило слабое место в железнодорожной инфраструктуре Польши, вызвав беспокойство и опасение повторения атак.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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