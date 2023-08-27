 

Почему SHAMAN так популярен: отвечает эксперт

27.08.2023, 22:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Коллеги по цеху также не упускают случая высказать о творчестве певца. Музыкант ISHAY в беседе с “Дни.ру” рассказал, что думает про работы исполнителя хита “Я русский”. По словам эксперта, Шаман так популярен в том числе и из-за сильного голоса, ведь с таким диапазоном людей немного.

ISHAY уверен, что Шаману лучше выступать сольно, чтобы иметь возможность показать все свои способности. Кроме того, музыкант предложил певцу подумать над дуэтами с коллегами, которые также настроены патриотично. Особенно стоит уделить внимание, считает ISHAY, молодежным звездам, которые постоянно зажигаются на небосклоне шоу-бизнеса.

“Такие проекты выстреливают и дополнительно притягивают новую аудиторию”, – говорит артист.

Конечно, в шоу-бизнесе немалую роль играет и пиар. По мнению эксперта, у SHAMAN с этим все хорошо, именно поэтому он так популярен.

“Шаман – это артист с продуманной стратегией и целями. В работе это играет большую роль”, – говорит ISHAY.

Напомним, путь к славе Ярослава Дронова (настоящее имя SHAMAN. – Прим. ред.) был долгим и непростым. Например, артист вылетел из шоу “Фактор А”. Певец тогда пообещал Алле Пугачевой, что она еще о нем услышит. Не обманул.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Le Parisien – Польша винит Россию и Белоруссию во взломе радиосвязи — «хотят дестабилизировать страну»

27.08 / Австрийский полковник о контрнаступлении Украины – Запад стал жертвой собственной пропаганды

27.08 / Сябитова откровенно о причине разводов: Изменяют и красивым, и некрасивым

27.08 / Городское фэнтези: 5 романов, которые вам точно запомнятся

27.08 / Не смог без Чуриковой: Михалков озвучил причину смерти Панфилова

27.08 / «Я никогда больше не пойду в японские рестораны» – жители Китая обеспокоены сливом воды с «Фукусимы»

27.08 / Samnytt – в Швеции очередное повышение цен на еду объяснили «экстремальными погодными условиями»

27.08 / Петросян пришел на ледовое шоу с Костомаровым и остался в восторге

27.08 / Николаев объяснился перед поклонниками из-за поездки за границу: Планировал давно

27.08 / НАТО и Украина готовят «перезагрузку» стратегии ВСУ с прицелом на 2024 год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика