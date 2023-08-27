Рупор кремлевской пропаганды: “Не надо устраивать кипишь”

Один из командиров ЧВК "Вагнер" по поводу тех, кто пытается спекулируя на смерти Пригожина и Уткина, "устраивать кипишь внутри России".

В разных городах России (и у нас в Севастополе) прошли памятные мероприятия посвященные Пригожину и Уткину, а также всем погибшим на упавшем в Тверской области самолете.

Существует определенная интрига – где будут похоронены Пригожин и Уткин и будут ли на похоронах оказаны государственные почести. Вопрос почестей это вопрос политической реабилитации и окончательного закрытия темы с провалившимся мятежом.

—