Городское фэнтези: 5 романов, которые вам точно запомнятся

“Наваждения”, Макс Фрай

Под псевдонимом Макса Фрая скрывается журналистка и писательница Светлана Мартынчик. С середины 1990 годов она не столько пишет книги, сколько создает литературные вселенные, в которых действуют свои законы и персонажи. Так, например, в серию “Лабиринты Ехо” входит примерно два десятка повестей. Их главный герой – собственно, Макс Фрай – соглашается на предложение переместиться из реальности в свои сны, чтобы служить своему новому знакомому. По долгу новой профессии ему приходится решать самые неординарные проблемы. Например, в повести “Зеленые воды Ишмы” – разбираться со странной способностью речного монстра заманивать людей на дно. А в истории “Сладкие грезы Гравви” – спасать несчастного Мелифаро от притягательной магии шкатулки. По определению критиков, эти и другие произведения писателя относятся к редкому жанру мениппея, в котором сочетаются смешное и серьезное, обыденность и фантазия. Говорят, что после чтения книг Фрая мир вокруг становится волшебным.

“Совершенные”, Марина Суржевская

Под псевдонимом Марины Суржевской скрывается автор, который мало сообщает о своей личной жизни и не дает интервью. Известно только, что она петербурженка, которая любит историю, музыку и увлекается водными видами спорта. Она пишет в жанре приключенческого фэнтези – в этих мирах все происходит согласно законам справедливости, а мистические события в любой момент могут круто повернуть судьбы персонажей. Например, Кассандры Вэйлинг из Нью-Касла. Казалось бы, ей ничего не угрожает. Ее отец – градоначальник, а мать – известный миротворец. В нее влюблен “король” колледжа, и будущее открывается радостными перспективами. Но даже для дерзкой Кассандры жизнь припасла неожиданный сюрприз – в День цветущей вишни для неё случится нечто невероятное и неожиданное. Сложно поверить, но жизнь может измениться в одночасье.

“Благие знамения”, Нил Гейман, Терри Пратчетт

В начале 1990-х годов британские писатели – маститый и признанный автор фэнтези Терри Пратчетт и молодой и начинающий фантаст Нил Гейман – объединили усилия, чтобы написать современную историю Апокалипсиса, приправив ее отборным английским юмором. Предотвратить конец света должны посланные на Землю ангел и демон, у них это плохо получается, потому что мир населен современными людьми, которые совершенно не готовы пугаться и беспокоиться из-за каких-то допотопных россказней. В результате, вместо того чтобы “перевоспитывать” людей, ангел и демон меняются сами. Книга содержит большое количество аллюзий, цитат и отсылок к современной массовой культуре, в особенности к культовому фильму “Омен”.

“Время выбора”, Андрей Васильев

Автор платформы для digital-авторов Литрес Самиздат Андрей Васильев начал писать уже будучи взрослым человеком, имея за плечами опыт работы банковским служащим. По словам писателя, сюжеты о выдуманных мирах и фантастических героях постоянно существовали в его сознании – возможно, из-за хобби (Васильев коллекционирует книги из серии “Библиотека приключений и фантастики”), – и решение писать самому пришло спонтанно. После первых публикаций появились благодарные читатели, которые с нетерпением ждут каждой новой книги автора и отмечают непредсказуемость каждого из сюжетов. Под обложкой этого издания – очередная история про ведьмака Александра Смолина. Он мечтает об отдыхе, но судьба распоряжается иначе, отказывая ему в этой “слишком человеческой” радости.

“Шестерка воронов”, Ли Бардуго

Американская писательница Ли Бардуго убеждена, что реальность может устраивать только тех, у кого плохо развита фантазия. При помощи своего воображения она создаёт литературные вселенные, которые так и просятся на экран. Этот роман – часть одного из таких миров. Его населяют гриши – люди с незаурядными магическими способностями, которые одержимы юрда-паремом – синтетическим наркотиком, способным увеличить силы волшебников в миллионы раз. Не удивительно, что он привлекает гения преступников Каза Бреккера. Персонаж сколачивает команду, чтобы совершить ограбление века. О нем, предполагает герой, еще долго будут помнить жители торгового города Кеттердам. Удастся ли героям совершить задуманное дерзкое преступление?