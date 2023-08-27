Рупор кремлевской пропаганды: Особенности вооружения нового поколения



В чем особенности вооружения нового поколения?

1. Уже достигнуты или близки технологические пределы по ключевым системам движения и поражения. Двигатели, движители, метатели, боевые части…

Минимальное приращение параметров достигается все большим расходом ресурсов. Каких-то новых физических принципов, которые помогут радикально превзойти возможности реакций горения (и взрыва, как частного случая), реакций деления и синтеза атомных ядер, пока даже в теории не известно.

Законы сохранения энергии, вещества, импульса обойти невозможно.

2. Существенное наращивание спектра автоматических действий систем вооружения и обработки данных для человека-оператора. Этот процесс на восходящей ветви, до вершины и насыщения еще далеко. Уже сейчас мы наблюдаем размытие границ, до степени неразличимости, между управляемыми и самонаводящимися ракетами, боеприпасами, беспилотными (безэкипажными) аппаратами, робототехническими комплексами и прочими автоматическими системами.

По ряду направлений, например, в космосе, СПРН, ПРО, ПВО человек нередко выступает лишь контролером финального действия «Да/Нет». К аналогичному этапу приближается боевая авиация. В основе лежат технологии датчиков (сенсоров) получения инфы в различных спектрах ЭМИ, её цифровая обработка, передача данных, принятие решений системами искусственного интеллекта.

3. Возрастание роли средств функционального поражения. Перечисленные в п.2 возможности опираются на свободный доступ к различным диапазонам ЭМИ. Затруднение, воспрещение такого доступа, перенасыщение информационных каналов, внедрение «токсичной» инфы, перегрузка по предельным электрическим параметрам, являются сферой деятельности систем РЭБ, маскировки, киберопераций, функционального поражения.

При этом ряд средств может дистанционно «вырубить» электронику безвозвратно. Например, источники направленного ЭМИ, боевые части на основе взрыво-магнитных генераторов (ВМГ).

4. Значительный рост стоимости разработки, производства, эксплуатации вооружений, подготовки и подержания функциональности операторов сложных систем, привел к заметному количественному сокращению ВВСТ новых поколений в боевом составе вооруженных сил.

И это создает проблему. Для конфликтов низкой интенсивности на отдельных ТВД, возможности такого вооружения избыточны. Для масштабной войны высокой интенсивности, количества недостаточно. Разведывательные и ударные возможности дорогостоящего и малочисленного ВВСТ в значительной мере купируются относительно простыми и дешевыми средствами и мерами организационного, тактического, технического характера.

(с) Виктор Мураховский

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