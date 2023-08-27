 

Конор Макгрегор анонсировал бой с Майклом Чендлером в декабре

27.08.2023, 19:55, Разное
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Ирландский ММА-боец Конор Макгрегор объявил о своем предстоящем сражении с американским спортсменом Майклом Чендлером в декабре 2023 года. Новость об этом поединке появилась на его странице в социальных сетях.

Макгрегор также выложил скриншот из UFC Fight Pass, на котором видно, что главным событием UFC 296 станет его поединок с Чендлером. Ожидается, что этот турнир пройдет 17 декабря в Лас-Вегасе.

21 августа этого года 35-летний ирландец пожаловался на запрет поединка в декабре 2023 года. “Представьте себе эту ситуацию – это как лишение меня средств для выживания”, – заявил он, хотя не стал раскрыл, кто именно запретил ему выступать в октагоне. Возможно, речь идет об Американском антидопинговом агентстве (USADA). В связи с долгим восстановлением после травмы, полученной в предыдущем поединке против Дастина Порье, ирландский боец был исключен из программы тестирования USADA. Согласно правилам агентства, прежде чем вновь выходить на арену Макгрегору необходимо находиться в списке для допинг-контроля минимум шесть месяцев.

В 2023 году Макгрегор и Чендлер также стали участниками реалити-шоу “The Ultimate Fighter”. В заключительном этапе сезона бойцам, которые выступали в роли тренеров, предстояло сойтись в поединке, но, к несчастью, это событие так и не произошло.

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор имеет в своем активе 22 победы и 6 поражений. В то же время у 37-летнего Майкла Чендлера на счету 23 победы и 8 поражений.


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