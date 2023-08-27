Макс Ферстаппен из команды Red Bull продолжил победную серию

Гонщик команды Red Bull «Формулы-1» Макс Ферстаппен вновь доказал свою непревзойденность на Гран-при Нидерландов. В воскресенье, 27 августа, он занял первое место.

На втором месте оказался Фернандо Алонсо из команды Aston Martin, в то время как Пьер Гасти, представляющий Alpine, занял третью ступень пьедестала.

Победа Ферстаппена в этой гонке стала девятой подряд, а счёт в сезоне увеличился до 11 и в карьере до 46. Болиды Red Bull продолжают наращивать победную серию, победив в уже 14-м Гран-при подряд. Таким образом, Ферстаппен из Нидерландов сравнялся с рекордсменом Себастьяном Феттелем, который также выиграл девять этапов подряд в составе Red Bull в 2013 году.