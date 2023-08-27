Рупор кремлевской пропаганды: Канопе под парусом

Канопе под парусом

Французы представили судно CANOPEE, первое в мире гибридное судно с электро-тепловым приводом, теперь оснащено четырьмя жёсткими парусами Oceanwings

Это автоматизированные, складные вертикальные крылья, разработанные французской фирмой Ayro. При высоте 37 м и площади поверхности 363 кв. м каждое из этих крыльев состоит из двух створок, одной передней и одной кормовой. Они могут поворачиваться на 360 градусов по отношению к ветру и заднему "парусу". Эти крылья генерируют гораздо больше энергии, чем обычные паруса или одноэлементные крылья

Судно CANOPEE было разработано для удовлетворения логистических потребностей французской космической компании ArianeGroup, включая транспортировку деталей ракеты-носителя Ariane 6 из европейских портов в порт Париакабо в Куру, Французская Гвиана, в течение следующих 15 лет

Утверждается, что четыре огромных паруса могут обеспечить экономию топлива на 30%

Судно принадлежит совместному предприятию Jifmar Offshore Services и Zéphyr & Borée

@first_morskoy – цинк

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