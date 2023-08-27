Мнение: О крахе последней надежды… Катастрофу заказывали?

Вот и свежие сводки подоспели…

И правы были те, кто призывали не торопиться с выводами. Мол цыплят по осени считают. А здесь даже и осени ждать не пришлось. Август — такой август!

Хотя у многих надежда теплилась до самого конца. Мол, это «хитрый план» такой. Мол, мы ещё увидим, как оно на самом деле. И вот — видим…

Следственный комитет России завершил проведение молекулярно-генетических экспертиз останков, собранных на месте крушения бизнес-джета Embraer-135 (EBM-135BJ) в Тверской области. «По их результатам личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе», — говорится в сообщении ведомства. Это означает, что российский бизнесмен, кремлёвский повар Евгений Пригожин, для которого даже президент РФ Владимир #Путин сумел найти и сказать несколько тёплых слов, шестеро его спутников и трое членов экипажа — погибли.

Разбиты надежды конспирологов, что это имитация, чтобы вывести скандального «солдата удачи» и ключевых членов его команды из игры, переключив их на новые проекты (хз какие). Хотя многие будут верить, что и экспертизу можно подделать, если в том заинтересовано #государство. Но это уже совсем за гранью здравого смысла. Так что скорее всего, произошло именно то, что произошло. И «лучшие в Аду» теперь там, куда они стремились попасть ещё на Земле.

Что ж, как и положено по канону: жил ярко, действовал резко, умер громко.

Всё. Финал. Финиш. Конец. Катастрофа.

Непросто выяснить, кто её заказал. Версий тут много и простор для них — во всё небо. И ликвидация, и теракт, и месть конкурентов, и влияние санкций, и роковая случайность, и «человеческий фактор» — ничего пока нельзя исключить. Кроме, быть может, ракеты российского ПВО: эту теорию похоронили даже американцы, которым она была вполне выгодна.

Ещё сложнее будет разобраться с последствиями. Там, где многое держалось на тайных договорённостях и личных связях, образовалась огромная пробоина. Кто и как её закроет — большой вопрос. Судьба тысяч обученных и сплочённых бойцов ЧВК тоже остаётся неясной, как и их дальнейшая роль в СВО. К слову, как раз на август анонсировалось их возвращение в зону боевых действий, где напряжённость ситуации растёт день ото дня. Как оно теперь будет — Бог весть.

А ведь август ещё не окончен…

Катастрофу заказывали?

—