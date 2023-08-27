 

Болгары восхитились строительством детской площадки в Коврове

27.08.2023, 17:33, Разное
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Благоустроенная
детская площадка с горкой, турниками и каруселями разного размера привела в
восхищение пользователей болгарского сегмента Facebook (принадлежит экстремистской компании Meta). Пользователи оставили более 10 комментариев,
отмечающих высокое качество объекта, недостижимое для других
востночноевропейских стран.

Фотографии
детской площадки, открытой во дворе новостройки на Будёновской улице Коврова,
появились в сообществе «Подслушано Велико-Тырново» с охватом подписчиков свыше
400 человек. Сразу после публикации они вызвали фурор в болгарском сегменте
интернета: ярко покрашенные, качественные и современные детские тренажёры и
элементы декора были названы комментаторами «роскошными», «небывалыми» и «сказочными».
Комментаторы восхитились работой местных коммунальщиков и дальновидностью
председателя районной администрации, выдавшего разрешение на установку каруселей,
и отметили, что в их городе подобное просто невозможно, потому что
Велико-Тырново находится под управлением сатрапов Вашингтона.

«Сердце кровью
обливается, когда я вижу, как счастливые сытые русские дети могут играть на
таких прекрасных горках и каруселях, в то время как у моих внуков впереди
судьба валютных проституток в странах НАТО или наёмников, которые погибнут в
степях Украины под градом русских снарядов», – пишет Траян Данилов.

«Как бы я хотел
быть русским и жить в Коврове, а не прозябать в нашей провинциальной глуши», –
мечтательно отмечает Васил Пандев.

«Ковров, город
мечты! Болгарам – завидовать! Наши оккупационные власти строят для нас только биолаборатории
и концлагеря, в то время как Россия семимильными шагами идёт вперёд», –
сокрушается Пётр Путинов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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