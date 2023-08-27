Боец Александр Емельяненко опубликовал фото из реабилитационного центра

Александр Емельяненко, российский спортсмен смешанного стиля (ММА), поделился своими размышлениями в Telegram, а также опубликовал фотографию из реабилитационного центра «Иман», расположенного в республике Ингушетия.

В своем посте спортсмен написал: «Я извлекаю уроки из прошлого и размышляю о будущем». В июле он заявил о решении обратиться за помощью в реабилитационный центр, осознав, что не может самостоятельно справиться с процессом восстановления.

Боец ММА Джефф Монсон также заявил о проблемах со здоровьем после боя с Емельяненко 18 июня.

На счету 41-летнего Емельяненко в ММА 28 побед и 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.