Раскрыто очередное отличие iPhone 15 Pro от iPhone 14 Pro

Согласно данным издания Notebookcheck, новые модели смартфонов Apple iPhone 15 Pro и Pro Max, ожидаемые в 2023 году, будут значительно легче своих предшественников. Основной причиной этого станет использование корпуса из титана вместо нержавеющей стали, что позволит снизить массу устройств на десятки граммов.

Согласно инсайдеру, известному под псевдонимом Revegnus, iPhone 15 Pro будет весить 191 грамм, а Pro Max – 221 грамм. В то время как iPhone 14 Pro и Pro Max с их нержавеющей стальной рамой имеют массу 206 и 240 грамм соответственно.

Эксперты отмечают, что использование нержавеющей стали в предыдущих моделях добавляло устройствам премиальности, но при этом делало их довольно тяжелыми. Особенно впечатляющий пример – iPhone 14 Pro Max, который весит всего на 13 граммов меньше складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5.

Известно, что Apple уже успешно применяет титан «аэрокосмического класса» в своих часах серии Ultra. Этот материал обладает высокой прочностью и стойкостью к коррозии. Однако следует отметить, что его недостатком является высокая стоимость.

Ожидается, что новые смартфоны iPhone 15 Pro и Pro Max будут представлены в начале сентября 2023 года.