Мнение: Кто лучше как оккупант – СССР или США? На примере Афганистана

американцы убили за 21 год в 10 раз меньше, чем СССР за 9 лет, а построили всего – в 100 раз больше! Соревнование в доброте и великодушии СССР с треском проиграл.

У меня в комментах разгорелся интересный спор на шокирующую тему – типа, кто лучше оккупирует? На примере Афганистана – ведь тут у нас, россиян, вечная двойственность, идущая еще со времен Советского Союза. С одной стороны, все привыкли, что наше государство отдавало “не пойми кому”, “каким-то неграм” огромные ресурсы, строило в диких бантустанах дороги, электростанции и больницы; с другой, у некоторых еще остается и некая остаточная гордость нашей щедростью и великодушием – вот какие мы, никто в мире больше так не делает! Все ж только грабили, одни мы, как дураки, помогали…

И Афганистан для того, чтобы щегольнуть этой нашей щедростью (а заодно ужаснуться на тему, сколько ж средств улетело вникуда) подходит, кажется, как нельзя кстати. И действительно, первая реплика в споре звучит грандиозно:

“Ознакомьтесь с кратким и далеко не полным списком что СССР там создал. Всё же это и ваша история.

Тоннель Саланг в 90 километрах от Кабула протяженностью 2,6 тысячи метров, с галереями для защиты от лавин и оползней стал самым высокогорным в мире. Сейчас пропускает до десяти тысяч автомобилей в сутки.

Мост “Хайратон”, 816 м, по нему проходят все грузы с севера – около половины экспорта страны.

Аэропорт Баграм и международный аэропорт в Кабуле.

ГЭС Наглу – одна из крупнейших электростанций и главный поставщик электроэнергии в Кабул. Каскад плотин и вторая мощная электростанция.

Газохранилища и сеть газопроводов.

Была начата программа газификации, но не успели закончить.

В Кабуле: авторемонтный завод, огромный домостроительный комбинат, хлебокомбинат, предприятие по производству велосипедов, Центр матери и ребенка.

Почвенно-агрохимические, ветеринарные, хлопково-семенные и контрольно-семенная лаборатории.

Однин из самых крупных объектов – Джелалабадский ирригационный комплекс. Рядом завод по переработке цитрусовых и маслин. После ухода СССР из страны этот комплекс был сломан и частично разрушен.

Политехнический университет в Кабуле, сейчас это ведущий технический вуз страны, профессиональные училища.

В каждом крупном населённом пункте строилась полностью оборудованная больница, электростанции и электрические сети.

Около семи тысяч расположенных по всей территории школ и детских садов”.

А?! Знай наших! Вытянули, можно сказать, дикий Афган из кромешного феодализма в лоно Цивилизации! Однако нет, спор только начинается. Сторонникам “американского пути”, как выяснилось, много есть чего выложить со своей стороны на стол. Да, уточним, почему Афган. На самом деле очень чистый эксперимент для сравнения: Афган по очереди оккупировали СССР и США, оккупация СССР продлилась 9 лет – вышибли; оккупация американцами продлилась более чем вдвое дольше, 21 год – но тоже вышибли. И какие ж были результаты для Афганистана? Ведь американцы, “как мы знаем”, там просто сидели – ничего не делали, “потому что они только о своей выгоде думают, не то что мы, русские рубахи-парни”?

Что ж, посмотрим. Слово другой стороне.

Для начала – указание на непомерно высокую цену за все эти благодеяния:

“В этом списке достижений Советского Союза вы забыли упомянуть миллион убитых, ещё больше количество раненых, покалеченных, потерявших близких, свинофермы, насаждение коммунизма, наркоплантации, раскол общества и гражданскую войну”.

Это парируют – как у нас принято, со слезой, с надрывом, но и с гордостью за наше традиционное самопожертвование “за други своя”, до которого всем западникам – как до Луны:

“Я считаю, что не следовало туда лезть и гробить своих людей. И навязывать свое видение хорошего, и тем более тратить такие огромные ресурсы впустую, понятно, что благодарности не дождешься.

Но сам масштаб сделанного впечатляет. Причем всё это в условиях враждебного населения, под обстрелами.

В тяжелейших условиях высокогорья. Один тоннель чего стоит!”

Но на это следует уже ссылка на недавнюю статью уже известного читателям моего блога экономиста Дмитрия Некрасова, который изучил вопрос:

“Давайте начнем с потерь среди мирного населения. Понятно, что точных данных тут быть не может, но даже оценки потерь показательны. Оценки потерь среди мирного населения за 10 лет советского присутствия варьируются в диапазоне между 500 тыс. и 2 млн человек. Наиболее часто встречающаяся цифра – 1 млн погибших гражданских. Все оценки потерь среди мирного населения за 20 лет американской оккупации измеряются единицами или десятками тысяч человек. Довольно ангажированные правозащитники говорят о диапазоне 40–50 тыс. человек всего за 20 лет. То есть самая низкая планка оценки гражданских потерь от действий СССР более чем в 10 раз превышает самые максимальные оценки потерь гражданских от действий США. И это притом, что СССР входил туда, где царил мир, а США – туда, где уже более 20 лет шла гражданская война”.

Мда, ничего себе… Все-таки благодеяния от СССР реально стоят что-то слишком много крови… Но ЗАТО – зато ведь мы что-то строили, правда? Мы были прогрессоры, разве нет? Не то что эти западники, которые только грабят. Верно?!

Неверно. И далее – данные по тому, что сделали в Афгане эти самые “западники”:

“С советской статистикой, как обычно, беда, но даже в агитационных текстах о великой помощи советского народа обычно встречаются фразы типа “более чем 140 объектов экономической и социальной инфраструктуры”, построенных Советским Союзом для афганского народа. Пытаешься разобраться – видишь из серьезного пару мостов, пару тоннелей, одну ГЭС (построенную еще до вторжения и не бесплатно), один университет… да и все. С учетом школ, больниц и прочего понятно, что речь идет максимум о немногих сотнях невоенных объектов”.

“Американцы (и другие развитые страны) только школ в Афганистане построили 13 тыс. за 20 лет. Число учащихся школ за это время выросло с 0,8 млн до 6,5 млн человек, а грамотность выросла с 8% до 43%. Высших учебных заведений, вместо одного построенного СССР, американцы построили 31 уже к 2012 году. Всего порядок построенных при американцах вузов – более 50. Их число достигло более 60 к 2020 году. Число студентов вузов на 2001 год составляло 10 тыс., на 2015-й – 300 тыс. человек.

Не нашел других данных, но только USAID только к 2015 году построило более 600 клиник, а еще были другие развитые страны и международные организации и еще пять лет, поэтому будет хорошо за 1000 медицинских объектов”.

Младенческая смертность сократилась в разы, продолжительность жизни выросла на девять лет.

В тысячах деревень были пробурены артезианские скважины (и это реально важнейшая для Афганистана проблема), в крупных городах построен человеческий водопровод, процент населения, имеющего доступ к чистой воде, вырос с 16% до 89%.

В десятках, если не сотнях населенных пунктов с нуля построены здания мэрий и полиции. Довольно современное здание аэропорта Кабула все видели на кадрах бегства, таких построили под десяток. И так далее. Этот просто бесконечный список и масштаб американского строительства ну просто никак не сопоставим с любым советским строительством. Разница раз в 100″ (Дмитрий Некрасов).

Вот это да! Это что ж получается – скотами быть не обязательно?? Вон американцы что делают: убили за 21 год в 10 раз меньше, чем СССР за 9 лет, а построили всего – в 100 раз больше! И выше качеством, и полезнее, и разнообразнее. И это при том, что “грабить” в Афгане нечего, там ничего нет.