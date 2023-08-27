 

Петросян пришел на ледовое шоу с Костомаровым и остался в восторге

27.08.2023, 15:57, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Роман Костомаров продолжает проходить длительный курс восстановления после операций. Сейчас спортсмен учится ходить на протезах, занимается спортом, а недавно снова вышел на лед.

Недавно Роман появился на площадке во время выступления своей супруги, Оксаны Домниной, и обратился к публике со словами благодарности.

Олимпийский чемпион в танцах на льду накануне впервые после долгой болезни вышел к публике. Он принял участие в номере супруги Оксаны Домниной и обратился к зрителям.

Стало известно, что на гала-шоу Ильи Авербуха “Письма любви” в Сочи присутствовал Евгений Петросян, который запечатлел этот момент. Костомаров поблагодарил всех, кто переживал и поддерживал его в непростой период.

Стоит отметить, что Петросян остался в восторге от программы, звездного состава, технического исполнения номеров и художественного изображения. Юморист потряс выход Костомарова. Он отметил, что в это время весь зал встал и бурными аплодисментами и со слезами на глазах встречал артиста.

Евгений Ваганович рассказал, подходил к Роману перед спектаклем, выражал ему всяческую поддержку от имени всех россиян, познакомился с его близкими. “Преодолеть бесконечную боль, найти себя в новом измерении — вот что нужно сделать. Я сказал ему: “Бог вас сохранил, значит и вы не оплошаете! А мы, россияне, душой всегда с вами”, — написал Петросян.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Николаев объяснился перед поклонниками из-за поездки за границу: Планировал давно

27.08 / НАТО и Украина готовят «перезагрузку» стратегии ВСУ с прицелом на 2024 год

27.08 / «Рынок умер» — украинские фермеры подсчитывают убытки от коллапса зерновой сделки

27.08 / Нашествие наставников, бизнес-тренеров и учителей. Почему все стали друг друга учить?

27.08 / Нападение енота на бундестаг сняли на видео

27.08 / Где взять деньги на инвестиции, когда их не хватает?

27.08 / Огромное морское существо напугало моряков! Снятое под водой видео ввергает в шок

26.08 / Das Erste – «конфронтационный акцент» — в Европарламенте испугались расширения БРИКС

26.08 / Fox – Байден официально продлил свой отпуск, пока американцы страдают из-за инфляции

26.08 / Как избежать появления диких животных в населенных пунктах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика