 

Отечественные учёные изобрели электросамокат, не требующий подзарядки

27.08.2023, 15:33, Разное
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Инженеры Института инновационной транспортной инфраструктуры (ИИТИ) запатентовали самокат, не требующий подключения к электросети. Руководитель департамента электротранспорта ИИТИ Алексей Мезенцев поделился историей создания уникального транспортного средства.

На идею учёного натолкнуло старое фото, на котором был запечатлён детский велосипед с мини-генератором, который крепился к вилке, вращался от колеса и питал фару.

«Меня осенило: а что, если от такого генератора заряжать аккумулятор самоката? И мы уже изготовили опытный образец, где эта идея реализована, – поделился он. – Конечно, у нас пока нет уверенности, что этого источника энергии хватит, чтобы навсегда забыть о подзарядке, но прототип проехал уже не менее двух километров и ещё не разрядился. Если он всё же однажды разрядится, мы подключим ещё один генератор к заднему колесу и проблема точно будет решена. Это фактически вечный двигатель».

Собеседник выразил уверенность в том, что в ближайшее время все кикшеринговые компании перейдут на эту технологию и сэкономят на электричестве огромные деньги. Собирать новые самокаты будут в Москве, уже идёт подготовка производства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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