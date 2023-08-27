Нутрициолог Строков заявил, что добавки железа и кальция опасно принимать вместе

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27.08.2023, 14:55, Разное
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Многие из нас стремятся поддерживать здоровый образ жизни через сбалансированное питание. Однако в некоторых случаях организму все равно необходимы дополнительные добавки, которые позволят получить недостающие питательные вещества.

Одна из важных комбинаций, о которой следует знать, — это сочетание добавок железа и кальция. Эти два элемента важны для нашего организма, но одновременное употребление может привести к своеобразной конкуренции за поглощение в пищеварительной системе. Это, в свою очередь, может снизить эффективность усвоения обоих веществ и вызвать их дефицит.

Нутрициолог Игорь Строков подчеркивает: “Кальций и железо используют одни и те же рецепторы, и при их совместном приеме кальций может препятствовать всасыванию железа. Это может привести к железодефицитной анемии”.

Симптомы железодефицитной анемии могут включать усталость, бессонницу, одышку и сердцебиение, головные боли и даже странный вкус во рту. Если вы заметили подобные симптомы, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Врачи рекомендуют разделять добавки железа и кальция прием во времени. Например, добавку железа можно принимать утром, желательно с пищей или витамином C, который способствует усвоению железа, а кальций рекомендуется употреблять вечером.


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