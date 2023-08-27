Neowin: встроенный в Windows 11 распаковщик RAR и 7z оказался медленнее WinRAR

Издание Neowin провело собственные тесты и выяснило, что встроенный в Windows 11 распаковщик файлов с расширениями .RAR, .7z, .GZ и другими оказался значительно медленнее в сравнении с известными программами, такими как WinRAR и NanaZIP.

Примерно в три раза больше времени понадобилось встроенному средству Windows 11 для распаковки 24-гигабайтного файла формата .RAR по сравнению с WinRAR. В случае с форматом .7z ситуация еще хуже: встроенная утилита работала около девяти минут для распаковки файла того же размера, хотя WinRAR и NanaZIP справились с этой задачей за одну минуту.

Единственным форматом, в котором программа Windows 11 продемонстрировала близкую к WinRAR скорость, является .GZ. В обоих случаях файлы были распакованы приблизительно за одну минуту.

Для проведения тестов редакция Neowin использовала компьютер с процессором Ryzen 5 2600, 32 ГБ оперативной памяти, видеокартой Nvidia RTX 4060 и 500-гигабайтным твердотельным диском Samsung 980.