 

Neowin: встроенный в Windows 11 распаковщик RAR и 7z оказался медленнее WinRAR

27.08.2023, 14:55, Разное
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Издание Neowin провело собственные тесты и выяснило, что встроенный в Windows 11 распаковщик файлов с расширениями .RAR, .7z, .GZ и другими оказался значительно медленнее в сравнении с известными программами, такими как WinRAR и NanaZIP.

Примерно в три раза больше времени понадобилось встроенному средству Windows 11 для распаковки 24-гигабайтного файла формата .RAR по сравнению с WinRAR. В случае с форматом .7z ситуация еще хуже: встроенная утилита работала около девяти минут для распаковки файла того же размера, хотя WinRAR и NanaZIP справились с этой задачей за одну минуту.

Единственным форматом, в котором программа Windows 11 продемонстрировала близкую к WinRAR скорость, является .GZ. В обоих случаях файлы были распакованы приблизительно за одну минуту.

Для проведения тестов редакция Neowin использовала компьютер с процессором Ryzen 5 2600, 32 ГБ оперативной памяти, видеокартой Nvidia RTX 4060 и 500-гигабайтным твердотельным диском Samsung 980.


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