Мнение: Microsoft провалился в средневековье?

Казанский университет отключили от Microsoft из-за санкций против ректора вуза Ленара Сафина.

«Техподдержка американской корпорации сообщила, что выполняет постановление правительства США по блокировке КФУ в связи с персональными санкциями против ректора Ленара Сафина. 50 тысяч наших студентов остались без доступа к почтовым ящикам в облаке Microsoft», — рассказал проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности КФУ Дмитрий Пашин.

Помимо потери доступа к почтовым ящикам, стали недоступны также видеоконференции в программе Microsoft Teams —студенты КФУ использовали ее для дистанционных пар и выполнения домашних заданий.

Получается, что 50 тыс студентов университета наказали только за то, что ректора ВУЗа внесли в санкционный список США? Если это не средневековый принцип коллективного наказания – что это такое?

Фотография отсюда

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