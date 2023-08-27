 

Минздрав будет платить врачам надбавку за выживаемость пациентов: стоматологи, логопеды и подологи ликуют

27.08.2023, 13:33, Разное
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Министерство здравоохранения представило рейтинг врачей по выживаемости пациентов – в нём лидируют стоматологи, логопеды, подологи и другие подобные специальности, как правило не связанные с тяжёлыми заболеваниями.

По этому списку врачам будут рассчитывать надбавку.

Максимальная надбавка будет составлять 1200 рублей при 100% выживаемости пациентов, прошедших лечение у специалиста за 3 года. Минимальный объём надбавки – 200 рублей, если выжило не менее 90% пациентов. Далее начинаются штрафы – от 5000 рублей при выживаемости 60% и менее, до 1600 рублей при выживаемости от 60 до 90%.

Согласно предварительным расчётам, на заветные 1200 рублей могут рассчитывать, помимо обладателей вышеперечисленных специальностей, врачи-косметологи, венерологи и диетологи. На другом конце списка – онкологи, кардиологи, геронтологи и гериатры, которых теперь будут регулярно штрафовать.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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