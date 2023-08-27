Николаев объяснился перед поклонниками из-за поездки за границу: Планировал давно

Игорь Николаев на протяжении длительного времени отсутствовал в поле зрения публики. Артист уехал из Москвы в середине августа, взяв с собой жену и маленькую дочь.

При этом исполнитель хита “Выпьем за любовь” не намеревался держать в тайне свое путешествие. Композитор публиковал на своей странице в соцсетях снимки из Венеции, а после — из столицы Франции.

Отъезд Николаева стал обрастать слухами. Общественность судачила о том, что артист обосновался в Италии, а во Францию слетал просто чтобы прогулять по одному из своих любимых европейских городов.

Музыкант не реагировал на инсинуации, и даже кокетничал с поклонниками, которые писали ему, что в родной стране не хуже, чем в Европе. Николаев с этими аргументами не спорил.

Так или иначе, Николаеву все же пришлось сделать признание и объясниться. После долгого молчания мэтр выступил с признанием: поездка за границу была запланирована давно. Перед началом учебного года артист с женой хотели показать дочери европейские достопримечательности и музеи.

Стоит отметить, что младшей дочери Игоря Николаева семь лет. Девочка в этом году поступила в музыкальную школу.