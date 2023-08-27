 

Николаев объяснился перед поклонниками из-за поездки за границу: Планировал давно

27.08.2023, 13:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Игорь Николаев на протяжении длительного времени отсутствовал в поле зрения публики. Артист уехал из Москвы в середине августа, взяв с собой жену и маленькую дочь.

При этом исполнитель хита “Выпьем за любовь” не намеревался держать в тайне свое путешествие. Композитор публиковал на своей странице в соцсетях снимки из Венеции, а после — из столицы Франции.

Отъезд Николаева стал обрастать слухами. Общественность судачила о том, что артист обосновался в Италии, а во Францию слетал просто чтобы прогулять по одному из своих любимых европейских городов.

Музыкант не реагировал на инсинуации, и даже кокетничал с поклонниками, которые писали ему, что в родной стране не хуже, чем в Европе. Николаев с этими аргументами не спорил.

Так или иначе, Николаеву все же пришлось сделать признание и объясниться. После долгого молчания мэтр выступил с признанием: поездка за границу была запланирована давно. Перед началом учебного года артист с женой хотели показать дочери европейские достопримечательности и музеи.

Стоит отметить, что младшей дочери Игоря Николаева семь лет. Девочка в этом году поступила в музыкальную школу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / НАТО и Украина готовят «перезагрузку» стратегии ВСУ с прицелом на 2024 год

27.08 / «Рынок умер» — украинские фермеры подсчитывают убытки от коллапса зерновой сделки

27.08 / Нашествие наставников, бизнес-тренеров и учителей. Почему все стали друг друга учить?

27.08 / Нападение енота на бундестаг сняли на видео

27.08 / Где взять деньги на инвестиции, когда их не хватает?

27.08 / Огромное морское существо напугало моряков! Снятое под водой видео ввергает в шок

26.08 / Das Erste – «конфронтационный акцент» — в Европарламенте испугались расширения БРИКС

26.08 / Fox – Байден официально продлил свой отпуск, пока американцы страдают из-за инфляции

26.08 / Как избежать появления диких животных в населенных пунктах

26.08 / Пережил жену всего на семь месяцев: Умер режиссер Глеб Панфилов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика