Рупор кремлевской пропаганды: Коротко по Нигеру. 27.08.2023

Коротко по Нигеру.

1. Франция отказалась вывозить своего посла из страны. Вчера Нигер потребовал убраться послу в течение 48 часов. Ультиматум истекает завтра. Франция между тем продолжает готовить военную агрессию против Нигера руками ЭКОВАС.

2. Армия Нигера приведена в боевую готовность, продолжается набор добровольцев для отражения агрессии среди гражданского населения.

3. Буркина-Фасо и Мали получили добро от правительства Нигера для ввода своих войск на территорию Нигера для помощи в отражении иностранной агрессии. Буркина-Фасо и Мали ранее уже заявляли, что готовы предоставить людей и оружие для помощи Нигеру.

4. На территории Нигерии и Бенина продолжается подготовка к интервенции Нигер. Сейчас там продолжаются попытки сколотить группировку вторжения. Заявленная группировка в 12 000 человек и несколько сот единиц техники очевидно недостаточна.

5. В самом Нигере проходят массовые демонстрации в поддержку нового правительства военных и против иностранной интервенции. В стране введено военное положение.

6. Большинство местных органов власти Нигера, которые ранее колебались или пытались сидеть на двух стульях, на фоне угрозы интервенции высказались в поддержку нового военного правительства. По факту, угроза иностранной интервенции ускорила легитимизацию военной хунты внутри Нигера.

7. Попутно на границе Нигера и Мали активизировались различные боевики. Армия Нигера провела успешную операцию у границы с Мали, уничтожив более 80 боевиков, а также уничтожив или взяв в качестве трофеев более 200 мотоциклов и 5 автомобилей.

8. Силы ЧВК "Вагнер" размещенные на территории Мали, на территории Нигера пока не отмечались.

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