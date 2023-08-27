Александр Усик заявил о готовности к реваншу с Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик выразил свою готовность к возможному реваншу с британцем Даниэлем Дюбуа. «Готов подраться с ним завтра, реванш, уличная драка, я готов. Без перчаток, на голых кулаках», – заявил спортсмен.

Усик победил Дюбуа ночью 27 августа. В девятом раунде он отправил соперника в нокдаун, после чего Дюбуа уже не смог встать. Рефери зафиксировал победу Усика техническим нокаутом.

Своей победой Усик успешно защитил чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в супертяжелом весе. Его победа стала двадцать первой в карьере, причем он не проиграл ни одного боя. 25-летний Дюбуа потерпел свое второе поражение в карьере, у него также имеется 19 побед.