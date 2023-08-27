 

Названы завтраки, способствующие нормализации уровня сахара в крови

27.08.2023, 12:30, Разное
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Диабет – серьезное хроническое заболевание, при котором уровень сахара в крови поднимается до опасных показателей, если не предпринимать соответствующие меры. Врачи утверждают, что ключевую роль в контроле уровня сахара могут играть скрытые питательные компоненты в пище – от клетчатки до белка.

Утренний повышенный уровень глюкозы, известный как феномен рассвета, может наблюдаться у людей, страдающих диабетом. Этот феномен, как объясняют специалисты, чаще всего проявляется между 4 и 8 утра, но его причины остаются неясными. Диетологи делятся пятью эффективными завтраками, способствующими стабилизации уровня сахара. Клетчатка, не перевариваемая организмом, замедляет переваривание углеводов и глюкозы. Она содержится в цельнозерновых продуктах – овсе, цельнозерновом хлебе, хлопьях с отрубями, фруктах, овощах и орехах. Это помогает избежать резких колебаний уровня сахара.

Белок способствует стабилизации уровня глюкозы и насыщению. Он замедляет всасывание глюкозы и стимулирует выработку насыщающих гормонов. Рекомендуется включать в завтрак яйца, греческий йогурт, творог и нежирное мясо.

Здоровые жиры, такие как авокадо, орехи и оливковое масло, замедляют пищеварение и снижают выброс глюкозы. Они также способствуют чувству сытости и предотвращают переедание.

Овощи, богатые питательными веществами и клетчаткой, как шпинат, капуста, брокколи, перец и помидоры, содержат мало углеводов и калорий. Высокое содержание клетчатки помогает стабилизировать уровень сахара и поддерживать контроль веса.

Фрукты, такие как ягоды, яблоки, груши и цитрусовые, медленно высвобождают сахар в кровь из-за низкого гликемического индекса. Это способствует плавному повышению уровня сахара в крови, предотвращая резкие скачки.


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