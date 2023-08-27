Прилучный поделился редким семейным кадром в честь важного события

Павел Прилучный и Зепюр Брутян отметили первую годовщину свадьбы. Супруга артиста обнародовала в Сети видео, на котором запечатлены самые яркие моменты замужества.

Павел оказался менее изобретательным, но при этом таким же романтичным, как и

супруга. Артист поделился редким семейным кадром.

На фото актер показал молодую жену и дочь от первого брака Мию. Обе сидели за столиком в ресторане

и выглядели умиротворенными и счастливыми.

— без стеснения сообщил артист.

Сейчас Зепюр уделяет внимание семье: маленькому сыну Микаэлю, а также

детям Прилучного от брака с Агатой Муцениеце. Брутян удается быть идеальной

мачехой для Тимофея и Мии. Дети часто проводят время с Зепюр, и им никогда не

бывает скучно вместе.

Ранее Павел рассказывал, что Брутян привлекла его внимание именно своей

нежностью и особым воспитанием. Поклонники уверены, что именно этими

качествами Зепюр подобрала ключик и к сердцам детей.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Зепюр Брутян уже успела взять шефство над детьми Агаты Муцениеце. Она вместо родной мамы решила обучить дочь актрисы кулинарному мастерству. На видео видно, как наследница Павла Прилучного от первого брака и его вторая жена вместе готовят у плиты.

Дочь Агаты Муцениеце с детства учится хорошим манерам. Ухаживает за братом и отцом. Вместе с Зепюр Брутян девочка готовит сразу несколько блюд – омлет с колбасками, рулетики – и сервирует стол.