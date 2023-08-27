 

НАТО и Украина готовят «перезагрузку» стратегии ВСУ с прицелом на 2024 год

27.08.2023, 11:54, Новости дня
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Главком ВС Украины Валерий Залужный провёл в середине августа тайный «военный совет» с военными из НАТО с целью «перезагрузить стратегию ВСУ» на фоне медленных темпов контрнаступления Киева, пишет The Guardian. По информации издания, на встрече обсуждалась в том числе и долговременная стратегия, поскольку военные дейcтвия «неизбежно» продолжатся и в 2024 году.


AP

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 11 дней назад провёл на польско-украинской границе в 480 км от Киева тайный «военный совет» с участием высокопоставленных представителей НАТО, пишет The Guardian.

Как подчёркивается в материале издания, речь шла не о рядовом совещании, что подтверждает в том числе тот факт, что Залужный взял с собой всех своих подчинённых: целью встречи, которая продолжалась пять часов, было «перезагрузить стратегию украинских вооружённых сил». 

По данным The Guardian, главным пунктом повестки дня был вопрос о том, что «делать со сбвивчивым ритмом продвижения украинского контрнаступления», однако присутствующие также обсуждали как планы на «тяжёлую зиму», которая предстоит Киеву, так и «более долговоременную стратегию в связи с тем, что война неизбежно продолжится и в 2024 году».

На встрече присутствовал не только главком Объединённых сил НАТО в Европе Кристофер Каволли, но и начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин, который успел стать одним из ключевых связных альянса на Украине, подчёркивает обозреватель The Guardian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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