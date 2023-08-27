Мнение: Куда пожаловаться, если местные власти жалобы слушать не хотят?

Хорошо известный вам блогер vdesyatke2 прислал мне свою историю общения с государством. Если коротко — vdesyatke2 пишет, что конкретно в его городе чиновники обращения граждан игнорируют. Принимают жалобы неохотно, а приняв… ничего не делают. Насколько я понял суть проблемы, чиновники считают, что на улицах Самары всё нормально, а блогер просто придирается к мелочам.

Вот, собственно, письмо. Возможно, коллеги, у вас будут идеи — что тут ещё можно предпринять.

=== Начало письма ===

Я прикладываю две фотографии подошв своих кроссовок. Одна фотография — после суток в Москве. Вторая — после суток в Самаре. Думаю, понятно, где какая. Это простая демонстрация того, насколько в Самаре грязнее, чем в Москве.

Я много лет слышу упрёки, будто жители регионов сами виноваты, что администрация не шевелится — жаловаться надо, вот москвичи так и делают, и у них всё хорошо. Это потому что москвичи не пробовали жаловаться на региональные администрации.

Я пробовал. И не просто пробовал, мой опыт написания кляуз в Самаре — более 10 лет, хоть и не регулярный (пишу, когда появляется свободное время, а это может быть и неделя раз в несколько месяцев). Результат в 99% случаев — как в том советском анекдоте, про мужика, который во время Олимпиады-80, когда в Москве в магазинах создавали потёмкинское изобилие товаров, пытался купить туалетную бумагу, а продавцы ему раз за разом отказывали по формальным поводам: «Я уже им и унитаз из дома приволок, и тыл показал, всё равно они мне туалетную бумагу продать отказываются».

Госорганы готовы тратить тысячи человекочасов на бумагомарание, бесконечно пересылать бумажки из ведомства в ведомство («теперь ты водишь ахахахаха!»), но не станут заниматься решением проблемы.

Варианты ответов примерно следующие:

1. Мы выехали на место — проблема не подтвердилась. Наличие фото и видеодоказательств никак не комментируется. При повторном обращении пишут «мы вам уже отвечали такого-то числа». При обращении в прокуратуру прокуратура пересылает запрос снова в то же самое ведомство, а оно отвечает «мы вам уже отвечали». При повторном обращении в прокуратуру прокуратура отвечает «вам уже отвечало ведомство такого-то числа». При жалобе в вышестоящие (за пределами региона) инстанции — в федеральное МВД, в Администрацию Президента, в федеральное УФАС — в 100% случаев федералы, не читая, пересылают моё обращение в региональное ведомство, а оно в очередной раз отвечает «мы вам уже отвечали».

2. На двух-четырёх страницах А4 перечисляются какие-то номера законов, постановлений, приказов, ГОСТов, СНИПов и т.д., но отсутствует ответ по существу. На повторный запрос крутят ту же саму волшебную карусель.

Мой любимый пример это про уборку снега. Три года я пытался добиться чистки снега даже не по ГОСТу (3-5 часов после окончания снегопада), а хотя бы через сутки, хотя бы через неделю, хотя бы в течение месяца. Результат близкий к нулевому. Когда я гаишников задолбал основательно, они сменили тактику. Они продлили срок ответа (30 дней), и в итоге прислали ответ типа «мы приехали на место 26 мая, и не обнаружили никакого снега».

Я пробовал писать в твиттер губернатору Азарову (кстати, весь из себя самарец такой самарец, коренной, люблю свой город и всё такое), удивительно бесполезная ерунда оказалась. Там у них тактика такая: в твиттере специально обученный человек тэгает несколько релевантных исполнителей (главу муниципального района, замглавы, МУП, который должен убрать всё, ещё кого-то), они в ответ берут под козырёк: «принято в работу», «сделаем», «работаем», и… ничего не делают. Вот то есть прям вообще ничего. На мои многочисленные запросы «а что делается?», «три дня прошло, ничего не происходит», «неделя прошла», «месяц прошёл» никто не реагирует — ни твиттер губернатора Азарова, ни твиттеры исполнителей и контролёров.

Пробовал писать в «Электронную приёмную» ВКонтакте, там девочка отвечает «я переслала куда надо», и ничего не происходит. На все повторные обращения, напоминания, попытки выяснить — тупо молчит. После примерно пятого невыполненного обращения мне просто перестали там отвечать, то есть просто даже перестали принимать обращения. Пожаловался на отсутствие ответов официальным письмом — ответили «по 59-ФЗ пишите нам официальное письмо».

Работа по официальным письмам дико неудобна. Дело в том, что они ВСЕГДА отвечают максимально долго, то есть через 30 дней (а если продлили срок проверки, то и через 90), и никогда не прикладывают обращение, на которое они отвечают. То есть ответ выглядит примерно так: «на ваше обращение вх. №4561-352УТ от 12.07.23 сообщаем, что факты, изложенные в обращении, не подтвердились». Откуда я помню, что я писал месяц назад, если я за это время ещё десяток обращений подал?

При этом (см. пункты 1 и 2 выше) они дополнительно запутывают и затягивают цепочку своими бесполезными и бессмысленными ответами, поэтому если и получаешь хоть сколько-то осмысленный ответ, то через 3-6 месяцев уже совсем невероятно разобраться в хитросплетении запросов, повторных запросов, возражений и жалоб на отсутствие ответа.

Я, притворяясь заправским scrum-agile-разработчиком, пробовал даже начать вести трэкинг обращений в Джире (Jira), прикладывать сканы ответов к таскам, ставить дедлайны по таскам, перетаскивать таски по статусам, но это прям как отдельная работа на полставки получается, очень напрягает.

И тут недавно я случайно узнал, что для регионов появился аналог московского софта, в котором можно отправить жалобу буквально тремя кликами. В Москве это то ли Активный Гражданин, то ли Наш Город, то ли ещё с пяток софтин появилось. В регионах эта штука работает на базе Госуслуг — «Госуслуги. Решаем вместе».

Я с конца мая с воодушевлением фоткал нарушения и отправлял их.

Есть ряд существенных неудобств:

1. Можно подать не более одного обращения в час.

2. Можно подать не более двух обращений в сутки.

Если в обращении сфоткан, скажем, мусор на проезжей части и примыкающему тротуару, то обращение удаляет модератор — это, по их мнению, два разных обращения. Разделять обращение на двух исполнителей они не умеют или не хотят, и пользователь этого тоже сделать не может. Приходится создавать два разных обращения заново, но при этом я уже потратил «одно обращение», то есть приходится ждать час, чтобы подать первое обращение, и потом ещё сутки, чтобы подать второе.

На сегодняшний момент прошло больше трёх месяцев, и результат практически нулевой.

Я отправил несколько десятков нарушений, и случаев, чтобы хотя бы одно исправили хотя бы на оценку «хорошо с минусом», нет.

Никакие сложные и дорогостоящие нарушения не исправляют. То есть отремонтировать тротуар, или яму на дороге, или восстановить рассыпавшийся бордюр, или восстановить или покрасить ржавое гнутое ограждение — это сразу нет, пишут «будет устранено в 2024 если будет финансирование». Можно сразу забыть.

Поэтому ниже я описываю борьбу именно с мусором и грязью, потому что остальные нарушения вообще не исправляют никак.

По степени возрастания «хоть что-то сделали» результаты выглядят примерно так:

1. Обращение получает статус «В работе», и дальше на него просто забивают болт, оно бесконечно висит, ничего не делается, никто не пинает исполнителей. У меня, как подателя обращения, нет никакого функционала напомнить об обращении.

2. Обращение получает статус в работе, проходит несколько недель, и его закрывают с комментарием «Нарушение устранено». При этом на месте ничего не сделано, обращение просто закрыли. Таких — подавляющее большинство. Почти все обращения сначала просто закрывают, потом закрывают после повторных обращений ещё несколько раз, и что-то делают только после того, как я переоткрыл обращение несколько раз. Иногда они закрывают обращение как-то так, что я его переоткрыть не могу. Зачем это сделано — не понятно.

3. После пунктов 1 и 2, или (редко) сразу, фоткают дворника на фоне нарушения, и закрывают обращение, ничего не сделав. То есть им не лень съездить на место и сфотографировать дворника, а поднять с газона пустую пластиковую бутылку и сигаретную пачку — лень. Это прям какая-то принципиальная позиция. У Довлатова было такое в книжке про зону — там «вор» настолько принципиально отказывался работать, что в итоге отрубил себе руку.

4. Убирают один-два куска мусора, остальные оставляют. Фоткают издалека, но даже на такой фотографии мусор хорошо виден.

5. Ни разу не было такого, чтоб убрали газон до состояния «как перед коммерческим офисом».

Результаты:

1. Ни разу я не смог добиться того, чтобы работник ГЖИ (ГорЖилИнспекции) сам проконтролировал результаты работ. Они готовы бесконечно пересылать обращения исполнителям, а ответы исполнителей мне, но занимают строго нейтральную позицию, предоставляя нам с исполнителем разбираться друг с другом.

2. Ни разу я не смог добиться того, чтобы работник ГЖИ выехал на место и проконтролировал результаты работ. Они утверждают, что по постановлению 337 они не имеют права выезжать на место, если только нет угрозы жизни и здоровью жителей. Это враньё, потому что в случае с открытым колодцем они просто ответили «мы написали письмо в Ростелеком» и закрыли обращение, а Ростелеком то ли забил болт на это письмо, то ли ему никто и не писал ничего, но колодец остался открытым, а ГЖИ даже не почесалась проконтролировать.

3. Ни разу я не смог добиться того, чтобы хоть кого-то хоть как-то наказали. Ни уволили, ни понизили в должности, ни лишили премии, ни объявили выговор, ни хотя бы объявили общественное порицание. Более того, ГЖИ уверяет меня, что они и не могут никого наказать, «за это не предусмотрено никаких штрафов», «у нас нет никаких полномочий». Чую, что это враньё, но доказать не могу. Более того, все разговаривают очень вальяжно, и считают, что делают мне великое одолжение, и со словами «ну если вам что-то не нравится, то до свидания» бросают трубку. Они абсолютно уверены, что им никогда ничего не будет.

4. Если обращение закрыли без возможности переоткрытия, то я ставлю оценку «Одна звезда», но никогда никто на это никак не отреагировал. Хотя, см. пункт 3, как они отреагируют, если всё равно никого наказать никак нельзя?

Что ж, если есть поборники идеи «да вы в регионах просто не умеете писать обращения», я готов предоставить желающим возможность «показать класс» — буду пересылать вам фотки и геометки, пишите обращения сами, давайте сравняем уровень жизни в регионах с московских хотя бы в плане обращений.

Фотографии нарушений есть здесь (ссылка).

=== Конец письма ===