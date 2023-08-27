 

Россиян призвали проводить «гражданский арест» иноагентов для их этапирования на Родину

27.08.2023, 11:33, Разное
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Российский бизнесмен Константин Малофеев объявил о старте кампании «Привези предателя на Родину». С 1 сентября 2023 года граждане смогут получить крупное вознаграждение за доставку иностранного агента в Россию.

– Сейчас за пределами нашей прекрасной страны окопались тысячи предателей-иноагентов, которые ведут подрывную работу против России. Я призываю всех патриотов проводить гражданский арест этих мразей и привозить их для суда и расправы на Родину, – сообщил предприниматель в эфире телеканала «Царьград».

Как подчеркнул Малофеев, его не интересуют методы, которые будут использованы для «гражданского ареста» иностранных агентов. Однако привезённый гражданин должен быть способен давать показания и предстать перед судом.

Минимальная выплата в рамках кампании «Привези предателя на Родину» составит 5 миллиона рублей, а за доставку «отъявленного врага русского народа», список которых в ближайшее время будет опубликован на сайте «Царьграда», россияне смогут получить вознаграждение до 10 миллионов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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