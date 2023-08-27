 

Рупор кремлевской пропаганды: России необходима новая спутниковая группировка наблюдения

27.08.2023, 11:30, Разное
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России необходима новая спутниковая группировка наблюдения

Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" (входит в Роскосмос) предложил создать орбитальную группировку высокодетального наблюдения, состоящую из 32 аппаратов.

Это инициативная разработка. Аппарат называется МКА ОВН (малый космический аппарат оперативного высокодетального наблюдения).

Орбитальная группировка может быть создана в течение десяти лет при наличии заказа. На орбиту может быть выведено четыре аппарата за один пуск, то есть за восемь пусков будет полностью создана орбитальная группировка.

Аппараты МКА ОВН будут обладать пространственным разрешением в панхроматическом диапазоне 0,4 м, в мультиспектральном – 1,2 м, при этом ширина полосы захвата при съемке составляет 14 км. Съемка возможна в нескольких режимах, в том числе будет доступна стереосъемка.

Это очень важный шаг для наращивания нашего спутникового потенциала. Надеюсь, что инициатива будет поддержана и запущена в максимально сжатые сроки.

У нас нет времени на раскачку. Всё только начинается…

https://t.me/theobservereffect21/10335 – цинк

Остро необходимая вещь. Текущая спутниковая группировка, действующая в интересах разведки и наблюдения очевидно недостаточно. Создавать такую группировку дорого и долго, но это необходимо делать, потому что тут мы сильно отстаем.

Источник: Colonel Cassad


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