Мнение: О страшной правде про путинскую Россию… Когда уж ей капец?

Многие из тех, кто родились в России при президенте Владимире Путине, при нём же пошли в школу, при нём же получили аттестат зрелости, затем закончили вуз и защитили диплом или просто отправились «работу работать», сейчас находятся в зоне спецоперации. А их жёны решают вопрос, как собрать на первую школьную линейку уже своих детей. Сейчас это в 6-8 раз дороже, чем когда они сами были первоклашками…

Ужасно ведь? Как так можно? И как долго протянет страна, когда у неё всё вот так — а точнее, совсем не так, как в этих ваших европах, где стоимость «школьного портфеля» растёт за десятиления на проценты, а не в разы?

Вот что говорит статистика.

Действительно ведь, какая-то часть шестилеток 2005 года «запуска» в школу сейчас уже собирают ранцы своим детям. Эти сборы по большей части ложатся на матерей, и некоторым приходится справляться с проблемами в одиночку, пока их мужья бьются под Работино или Клещеевкой. А #цены со времён их школьного детства уже выросли в разы.

В 6,8 раз, если быть скрупулёзно точным. Вот она, ужасная и непобедимая российская #инфляция! Долго ли с этим протянет страна?

Но, между прочим, рост в 6,8 раз за 18 лет означает примерно 11% годовых в среднем. Неприятно, да. Хотя и далеко не смертельно. Инфляция высокая, но не «гипер». Осложняющая жизнь, но не убивающая. К примеру, в Турции за те же последние 18 лет среднегодовая #инфляция составляет 15,5%. Но никто не вангует полный крах турецкой экономики…

И ещё деталь. В 2005 году собрать ребёнка в школу в России стоило примерно ¾ средней месячной зарплаты по стране. Сейчас — менее, чем ⅔, а скорее даже ⅖, исходя из данных за январь-май. Но по году итоговый размер з/п будет даже выше, чем текущий промежуточный результат, а значит, реальные затраты на школьные сборы станут ещё ниже с точки зрения средней российской семьи.

Такая вот #статистика… Обескураживающая для некоторых.

А вы по-прежнему считаете, что #Россия — «гибнет» и катится в никуда?

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