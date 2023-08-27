 

Экс-премьер Италии Конте заявил о провале стратегии НАТО по Украине

27.08.2023, 11:15, Разное
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Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте поднял ряд вопросов относительно стратегии НАТО по урегулированию конфликта на Украине и последствий экономических санкций в отношении России. В своем заявлении, сделанном 27 августа, Конте указал, что этот план, основанный на военных поставках на Украину и логике эскалации, не достиг своей цели – не привел к военному поражению России. Он также отметил, что российская армия не была разгромлена, ее военные подразделения не распались, и не произошло отступление при украинском контрнаступлении.

Важным моментом, выделенным Конте, стало то, что возможность внутренней дестабилизации в РФ также снизилась. Это связано с укреплением лидерства президента РФ Владимира Путина и ростом “уровня внутреннего консенсуса”. В то время как западная политика стремилась изолировать Россию, этого не произошло. Даже на фоне санкций и напряженных отношений, страна остается активным участником международных форумов. Недавно завершился саммит группы БРИКС с участием РФ и Китая, на нем принято решение о дальнейшем расширении организации.

Таким образом, Конте обозначил, что стратегия НАТО не привела к желаемым результатам, а экономические санкции не достигли своей цели подорвать российскую экономику. Вместо этого, РФ продолжает укреплять свои позиции и на мировой арене и внутри страны.


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