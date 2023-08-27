 

Усик назвал Фьюри “Цыганской королевой”

27.08.2023, 10:00, Разное
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Перед боем между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа украинский боксер обратился к британцу Тайсону Фьюри. “Есть ли у меня послание для Фьюри? Увидимся позже… Цыганская королева. Жадное пузо, люблю тебя”, заявил Усик. Эти слова прозвучали как намек на грядущий бой и вызов к схватке.

В июле Усик заявил, что Фьюри его боится, потому что отказался от возможности встретиться с Усиком на ринге в супертурнире в Саудовской Аравии в декабре 2023 года. Переговоры начались 29 апреля, однако боксеры так и не пришли к соглашению по вопросу гонораров.

На данный момент у Усика в активе 21 побед в 21 поединках, в то время как Фьюри имеет 33 победы, одну ничью и ноль поражений. Он также является обладателем чемпионского пояса в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.


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