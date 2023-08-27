Лех Качиньский рассказал, зачем инсценировал авиакатастрофу в 2010 году

Спустя 13 лет

после своей предполагаемой гибели в авиакатастрофе в Смоленской области

экс-президент Польши Лех Качиньский раскрыл карты и объявил, что до сих пор

жив. Политик провёл пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о причинах,

заставивших его инсценировать свою смерть.

Пресс-конференция

прошла во дворце культуры им. Мазепы в Кракове, на ней присутствовали

журналисты из 31 страны. «Воскрешение» Качиньского стало настоящей сенсацией:

жители города устроили по этому поводу праздничные гуляния, в ходе которых

переворачивали автомобили и били витрины.

Качиньский объяснил, что в 2010 году,

во время президентства Медведева, у стран Запада был исторический шанс навсегда

победить Россию при помощи санкций. Президент Польши решил «пожертвовать»

собой, устроив фейковую авиакатастрофу, чтобы западные партнёры в ответ ввели

антироссийские санкции и расчленили Россию. Однако расчёт польского политика не

оправдался: россиянам тогда удалось уйти от ответственности.

«Британцам тогда

не хватало решимости, – объяснил Качиньский. – Елизавета II – мягкий политик, у неё нет

морального стержня, как у Карла III. Если бы я погиб сегодня, то против России были бы

введены все возможные адские санкции, но тогда все думали, что с Медведевым

можно иметь дело. Поняв, что мой план провалился, я решил остаться «мёртвым».

Если бы я воскрес слишком быстро, надо мной бы все смеялись, как над Аркадием

Бабченко».

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