 

Лех Качиньский рассказал, зачем инсценировал авиакатастрофу в 2010 году

27.08.2023, 9:33, Разное
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Спустя 13 лет
после своей предполагаемой гибели в авиакатастрофе в Смоленской области
экс-президент Польши Лех Качиньский раскрыл карты и объявил, что до сих пор
жив. Политик провёл пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о причинах,
заставивших его инсценировать свою смерть.

Пресс-конференция
прошла во дворце культуры им. Мазепы в Кракове, на ней присутствовали
журналисты из 31 страны. «Воскрешение» Качиньского стало настоящей сенсацией:
жители города устроили по этому поводу праздничные гуляния, в ходе которых
переворачивали автомобили и били витрины.

Качиньский объяснил, что в 2010 году,
во время президентства Медведева, у стран Запада был исторический шанс навсегда
победить Россию при помощи санкций. Президент Польши решил «пожертвовать»
собой, устроив фейковую авиакатастрофу, чтобы западные партнёры в ответ ввели
антироссийские санкции и расчленили Россию. Однако расчёт польского политика не
оправдался: россиянам тогда удалось уйти от ответственности.

«Британцам тогда
не хватало решимости, – объяснил Качиньский. – Елизавета II – мягкий политик, у неё нет
морального стержня, как у Карла III. Если бы я погиб сегодня, то против России были бы
введены все возможные адские санкции, но тогда все думали, что с Медведевым
можно иметь дело. Поняв, что мой план провалился, я решил остаться «мёртвым».
Если бы я воскрес слишком быстро, надо мной бы все смеялись, как над Аркадием
Бабченко».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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