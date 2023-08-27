«Хочу ли я сталинских репрессий? Пусть будет так!»

Портрет депутата Андрея Гурулева, который утверждает, что командовал «Вагнером» в первом бою ЧВК.



Андрей Гурулев. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Ударить по монументу «Родина-мать» в Киеве, создать в РФ Министерство информации и пропаганды и вернуть в обиход понятие «враг народа». Автор всех этих нетривиальных предложений — депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев. В его послужном списке есть и тесная связь с ЧВК «Вагнер», и коррупционные скандалы, и конфликт с главным единороссом Андреем Турчаком. Мы изучили его биографию.«Два слова — и сюда выстрел»

Андрей Гурулев — потомственный военный, родился в Москве, но детство провел в Чите. Отец — Виктор Гурулев, генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа. В 1988 году Гурулев-младший окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, и в том же году начал службу в Куйбышеве в должности командира взвода учебно-боевого вооружения и техники. С июня 1991 года по август 1994-го служил в Западной группе войск в Германии, а затем продолжил службу в Самаре. В 1998 году поступил в Военную академию имени М.В. Фрунзе и во время учебы был командирован в Чечню. «Было тяжелое время — шли на Грозный, офицеров в группировке не хватало. И нас 17 человек с курса отобрали и кинули в Чечню. И мне пришлось немножко поработать там в роли начальника штаба», — вспоминал Гурулев.

С 2000 года Гурулев служил Забайкальском крае, сначала год в должности начальника штаба 382-го мотострелкового полка, а еще год начальником штаба 272-го мотострелкового полка в городе Борзя, где дослужился до командира, но позже возглавил штаб 131-й мотострелковой дивизии. В Борзе, по словам самого военного, он участвовал в «стрелке» с бандитами, вымогавшими у его подчиненных деньги. «Танковый взвод туда выгнал, создав офицерские экипажи. Написал приказ, он, наверное, даже в архивах лежит до сих пор, я его не убирал. О том, что по моей команде открыть огонь по той цели, которую я скажу. Заехал на Пивзавод, с начальником отдела военной контрразведки, и с этой шелупонью, которая сейчас пожизненно сидит, разговор был буквально следующий: «Вот у меня радиостанция, два слова — и сюда выстрел, по нам», — рассказывал Гурулев.

В 2006-м его перевели на должность командира 5-й гвардейской танковой дивизии в Бурятии, где через год Гурулев получил звание генерал-майора. После окончания Военной академии Генерального штаба в 2010 году генерала назначили начальником штаба 58-й армии Южного военного округа, а затем — командующим этой армией.

«Первый бой «Вагнера» был под моим руководством»

Уже в должности командующего в 2013 году Гурулев стал фигурантом уголовного дела по обвинению в превышении должностных полномочий. Следствие предполагало, что начальник штаба Южного военного округа генерал-майор Николай Переслегин еще в 2005 году устроил к себе в качестве прислуги рядового срочника и прапорщика. По данным следствия, солдат отсутствовал на службе два года — охранял частный дом Переслегина и работал там же дворником, а прапорщик выполнял личные поручения майора. Гурулев при этом якобы подписывал документы об отпусках и командировках для этих военнослужащих.

ЦИТАТААндрей Гурулев:

«Моего командира дивизии адъютант и боец жили на даче в Тверской области. Вот представьте, я замкомандира дивизии — я об этом знаю? Дело закончилось ничем, причем для всех, включая командира дивизии… Это была чисто политическая игра, связанная как раз с уходом руководства, она закончилась ничем. Но то, что полтора года командующему 58-й армии — самой большой армии в Европе, постоянно воюющей, не давали спокойно жить, это факт», — вспоминал он впоследствии.

Скандал не сказался на карьере генерала, в 2016 году он получил должность заместителя командующего войсками Южного военного округа и принимал участие в российской операции в Сирии. Возможно, решению возникших проблем способствовало и то, что генерал, по его собственным словам, руководил первыми боевыми операциями только что созданной ЧВК «Вагнер» командовал которой «Дима Уткин».

ЦИТАТААндрей Гурулев:

«Еще в 2014-м, когда ЧВК «Вагнер» только создавалась, первое их боевое применение было в зоне моей ответственности, в том числе под моим руководством. Не могу раскрыть деталей. Первый бой не очень удачный, второй — более удачный, они сделали свое, был минимум потерь — четверо в первом, шестеро во втором бою. Их тогда всего было 150 человек».

Публичной фигурой Гурулев стал в 2019 году, когда уволился в запас по собственному желанию и получил руководящую должность, но уже на гражданке — его назначили заместителем председателя правительства Забайкальского края, где он курировал работу министерства природных ресурсов и департамента гражданской обороны и пожарной безопасности региона. Чтобы стать полноценным чиновником, бывший военный поступил в Российскую академию народного хозяйства и госслужбы на программу «Система государственного и муниципального управления». «В этих стенах возможно получить по-настоящему глубокие знания в соответствии с высшей степени амбициозными целями», — говорил парламентарий на выпускном.

Кроме образования госслужащего Гурулев получил и непременный атрибут биографий чиновников уровня региональных замгубернаторов — коррупционный скандал.

В 2021 году руководителей департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края обвинили в превышении полномочий при проведении госконтракта на строительство трех пожарных частей в районах Забайкалья. Гурулева, курировавшего в правительстве региона это направление, вызывали в суд в качестве свидетеля. Давал показания отставной генерал уже в качестве депутата Госдумы, куда избрался годом ранее. В апреле 2023 года тюремный срок за взятки получил троюродный брат депутата, Михаил Гурулев, работавший руководителем «Автомобильных дорог Забайкалья» в те же годы, когда наш герой был чиновником в этом регионе.

«Проблема в повальном вранье»

Настоящую известность Гурулеву принесло выступление в эфире ток-шоу «Соловьев Live» в октябре 2022 года, где депутат и член парламентского комитета по обороне заявил, что из пунктов приема личного состава пропало 1,5 миллиона комплектов военной формы, предназначенной для мобилизованных. С тех пор депутат частый гость пропагандистских телеэфиров.

Заметим, ораторский талант Гурулева мог и не раскрыться, ведь в свое время отставной военный вместо должности забайкальского чиновника, с которой затем спикировал в кресло депутата, планировал устроиться в «Ростех» на должность специалиста по вооружению. «Разработка новых вооружений — дело очень интересное. Но можно работать с железками, а можно с людьми», — рассказывал Гурулев.

Гурулев оказался чуть ли не единственным, за исключением хозяина ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, кто публично критиковал ход специальной военной операции. По его словам, «проблема в повальном вранье и докладе хорошей обстановки».

«Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной (там находится главное здание Минобороны. — В. П.), где до сих пор не понимают, не владеют обстановкой», — говорил депутат. Он же, пока официальные источники сохраняли молчание, подтвердил гибель в Украине высокопоставленного генерала — замкомандующего Южным военным округом Олега Цокова. Гурулев же опубликовал в своем телеграм-канале обращение генерала Ивана Попова к подчиненным, в котором тот рассказал о своем отстранении по решению «старшего начальства» после доклада о проблемах воюющей в Украине группировки российских войск.

За это депутат получил нагоняй от секретаря генсовета «Единой России», вице-спикера Совфеда Андрея Турчака: «Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. То, что «депутат» Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести», — написал тот.

«Все нацисты!»

Гурулев ярый сторонник проведения СВО и постоянный гость пропагандистских передач. «Если мы поначалу откровенно заблуждались в том, что есть нацисты, а есть не нацисты, то сейчас ситуация такая же, как в Германии 9 мая 45-го года. Все нацисты!» — говорил Гурулев о населении Украины. Он же призывал к «сталинским репрессиям» внутри страны и восстановлению понятия «враг народа». «Мы понимаем, что это было необходимо на тот момент в государстве сделать. Да, это были ошибки, но была дисциплина», — отметил депутат.

При этом дед Гурулева — участник Великой Отечественной войны — в 1946 году по доносу получил 9 лет мордовских лагерей, после чего был реабилитирован.

Говорил Гурулев и о шпионах-наводчиках, которые якобы корректируют полет украинских дронов в Крыму и Москве, и предлагал ввести уголовную ответственность за съемку пролета дронов на территории России.

Дети депутата и генерала также пошли по стопам отца и дедов и стали военными. Дочь Евгения — военный связист и, по словам матери, принимала участие в операции в Сирии. Сын Виктор — ординатор Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

В интернете даже существует «фамильный портал рода Гурулевых», который создал, по всей видимости, брат парламентария Дмитрий Гурулев, работавший в прокуратуре, а затем занимавший должность заместителя председателя Поволжского Сбербанка. В 2021 году он скончался от коронавируса. В разделе «жизнь замечательных Гурулевых», кроме «генералитета», в список которого входят дед депутата и он сам, собрана информация о «выдающихся казаках», героях социалистического труда», «творческой интеллигенции» и прочих выдающихся Гурулевых.

Сам же Гурулев наибольшую известность приобрел все же не как военный, а как автор эпатажных политических заявлений. Из последних — предложение создать биологическое оружие, которое будет воздействовать исключительно на «англосаксов».

Не оставляет депутат-генерал и тему внутреннего фронта, призывая к репрессиям против инакомыслящих:

ЦИТАТААндрей Гурулев:

«Надо победить врага внутри. У нас этой швали в стране меньше 1%, но они сегодня пытаются сделать погоду, идут против своей страны. Они ждут, вдруг все вернется, мы снова склонимся к Западу, их снова пригласят в Ниццу. Враги народа — не только те, кто открыто против нас выступает, но и те, кто молча потакает этому».

В качестве меры борьбы парламентарий для начала предложил выставить блокпосты на дорогах, например, из Москвы и Петербург, по образцу Чечни периода боевых действий.

Что до собственных перспектив, недавно Гурулев заявил, что не против стать губернатором Забайкальского края или другого региона России:

ЦИТАТААндрей Гурулев:

«Я сегодня депутат Государственной думы в ранге федерального министра. Я — государственный человек, который всю жизнь отдал службе государству, на сто процентов, без перерыва. И сегодня я государственный человек. То есть куда прикажут, туда и пойдем».

Владимир Прокушев,

корреспондент отдела расследований

—