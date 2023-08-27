Ученые планируют лечить кариес стволовыми клетками вместо пломб

Исследователи из Вашингтонского университета представили перспективную методику восстановления зубной эмали с использованием стволовых клеток. Для миллиардов людей, сталкивающихся с проблемами кариеса, этот подход может стать более комфортной альтернативой традиционной пломбировке, пишет издание The Economist.

Биологи из Вашингтонского университета, специализирующиеся на стволовых клетках, во главе с Аннель Рухола-Бейкер представили новую методику восстановления зубов с использованием стволовых клеток, которые способны преобразовываться в разные типы клеток организма.

Исследователи протестировали возможность превращения стволовых клеток в амелобласты – клетки, формирующие зубную эмаль. В ходе эксперимента было обнаружено, что амелобласты, полученные из стволовых клеток, синтезируют те же белки, что и настоящие. Кроме того, другие стволовые клетки были преобразованы в одонтобласты, клетки, отвечающие за производство дентина – твердой ткани под эмалью зуба.

Совместное выращивание амелобластов и одонтобластов привело к созданию органоидов – микроскопических структур, подобных органам, в чашке Петри. Они успешно синтезировали химические компоненты эмали. Интересно, что присутствие обоих типов клеток оказало влияние на активацию генов, кодирующих белки эмали, что способствовало более эффективному процессу восстановления.

В настоящее время данное исследование скорее является концептуальным подтверждением, нежели готовым методом лечения. Следующим этапом станет усовершенствование процесса с целью начала клинических испытаний. Ученые надеются, что в будущем биологические имплантаты на основе органоидов смогут успешно применяться для регенерации поврежденных зубов.