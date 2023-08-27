Нашествие наставников, бизнес-тренеров и учителей. Почему все стали друг друга учить?
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За последние 6 лет рынок онлайн-образования в России вырос в 4,28 раза: с 21 млрд рублей в 2016 году до 90 млрд рублей в 2022 году.
Еще совсем недавно нужно было потратить много времени, чтобы найти человека, который согласился бы выдать свои секреты, обучить своим навыкам, и не каждый бы согласился даже за очень большие деньги. Но сегодня соцсети переполнены наставниками, менторами, учителями, коучами. Каждый горит желанием научить чему-либо своих подписчиков и на этом заработать.
С чего все началось
Начался этот бум с вполне благородного желания делиться своими навыками и знаниями и с вполне разумной идеи: “Если мне платят за обучение, то мой продукт – это знания. А я занимаюсь бизнесом по продаже этих знаний. Почему бы не добавить сюда и другие бизнес-инструменты: маркетинг, систематизацию, отдел продаж, отдел поддержки и т.д.?”.
Если есть спрос, то глупо не создать и предложение. Время шло, и люди, которые не обладали никакими навыками и знаниями, глядя на процветание успешных инфобизнесменов, решили тоже на этом заработать и пошли в этот рынок. Не от факта обладания ценными знаниями, а просто из желания быстро сделать деньги. Скопировали информацию из открытых источников, стали продавать свои курсы и тоже заработали большие деньги. Глядя на них, и другие любители легких денег также решили создать свои информационные продукты, совершенно не имея никаких компетенций.
Со временем, у каждого жаждущего быстрых денег обострилось желание разобраться в том, как здесь быстро заработать. Так появились еще и курсы, обучающие, как зарабатывать на курсах, и наставники, обучающие наставников. И вот по такой цепочке полезнейший рынок онлайн-образования превратился в то, что мы сегодня наблюдаем.
Как найти действительно хорошее обучение?
Чтобы найти качественное обучение, нужно посмотреть на то, по какой цепочке оно создавалось: как естественное продолжение бизнеса или эксперта, или просто чтобы заработать на продаже информации.
Все так плохо? – Нет
Онлайн-образование – это лучшее преимущество людей нашего времени. Никогда за всю историю человечества доступность знаний не была такой, как сейчас. Проблема существует лишь в обилии низкокачественных образовательных продуктов. Поэтому первое, чему следует обучиться, это различать стоящие продукты от пустышек.
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