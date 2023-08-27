Нападение енота на бундестаг сняли на видео

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлен енот, разгуливающий по карнизу на здании бундестага в Берлине. Животное поднялось на высоту нескольких этажей и, кажется, нисколько не испугалось. Зверь ловко перепрыгивал с карниза на карниз.

Но недолго енот разгуливал по фасаду. Находящиеся в здании люди смогли сочками поймать животное и отправить его в ближайший лесной массив.

К слову, в Германии еноты являются инвазивными животными, для сокращения популяции которых пришлось убить 200 тысяч особей в 2022 году. А в начале века енотов в ФРГ было примерно 10 тысяч.