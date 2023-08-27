 

Огромное морское существо напугало моряков! Снятое под водой видео ввергает в шок

27.08.2023, 1:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Техасе рыбаки испугались огромного морского существа – китовую акулу, но смогли снять ее на видео. Хоть эта рыба и считается самой большой в мире, она все равно шокировала рыбачащих у побережья мужчин своими размерами. Они смогли снять акулу на видео, поэтому и мы смогли оценить габариты той акулы и шокироваться вместе с ними

Длина этой рыбы – примерно семь метров, говорят рыбаки. То есть эта акула довольно молода, ведь взрослая особь обычно достигает 18 метров.

Кстати, эти существа не представляют опасность для человека, поскольку у них отсутствуют зубы. Китовые акулы предпочитают планктон и яйца мелких рыб.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Das Erste – «конфронтационный акцент» — в Европарламенте испугались расширения БРИКС

26.08 / Fox – Байден официально продлил свой отпуск, пока американцы страдают из-за инфляции

26.08 / Как избежать появления диких животных в населенных пунктах

26.08 / Пережил жену всего на семь месяцев: Умер режиссер Глеб Панфилов

26.08 / Bloomberg – Трюдо пообещал Киеву поддержку НАТО и G7 столько, сколько потребуется

26.08 / “Рискует оказаться на дне”: что может помешать SHAMAN

26.08 / СТРАНА – дети украинских беженцев подвергаются травле в польских школах

26.08 / Польский эксперт – F-16 в руках Киева не изменят ход украинского конфликта

26.08 / «Тех, кто не врёт, у нас наказывают» — Такер Карлсон объяснил, почему американцы слепо верят в победу Украины

26.08 / В Московском регионе появились странные пауки-осы с пятисантиметровыми лапами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика