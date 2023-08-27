Огромное морское существо напугало моряков! Снятое под водой видео ввергает в шок

В Техасе рыбаки испугались огромного морского существа – китовую акулу, но смогли снять ее на видео. Хоть эта рыба и считается самой большой в мире, она все равно шокировала рыбачащих у побережья мужчин своими размерами. Они смогли снять акулу на видео, поэтому и мы смогли оценить габариты той акулы и шокироваться вместе с ними

Длина этой рыбы – примерно семь метров, говорят рыбаки. То есть эта акула довольно молода, ведь взрослая особь обычно достигает 18 метров.

Кстати, эти существа не представляют опасность для человека, поскольку у них отсутствуют зубы. Китовые акулы предпочитают планктон и яйца мелких рыб.