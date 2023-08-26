 

Пережил жену всего на семь месяцев: Умер режиссер Глеб Панфилов

26.08.2023, 22:45, Новости дня
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Глеб Панфилов последние несколько недель находился в больнице. По словам худрука театра Марка Варшавера, врачи делали все возможное, чтобы спасти режиссера, однако болезнь взяла свое. Глебу Панфилову было 89 лет. Семь месяцев назад он похоронил любимую жену. Инна Чурикова умерла 14 января 2023 года.
О дате и месте похорон сообщат позднее.


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