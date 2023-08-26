Магнитные бури и их неблагоприятное воздействие на наше здоровье

Недавние исследования ученых легли в основу забавной, но в то же время тревожащей темы – неблагоприятное воздействие геомагнитных событий на наше здоровье. Астрономические явления, такие как солнечные вспышки и геомагнитные бури, сопровождаются изменением магнитного поля Земли, что может отрицательно сказываться на некоторых людях.

Инфаркты и инсульты – серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, относящиеся к главным причинам смертности во всем мире. Они проявляются остановкой кровоснабжения органов или мозга, что может привести к серьезным последствиям или даже смерти. Как выяснилось, некоторые геомагнитные события могут спровоцировать нежелательные последствия для нашего здоровья.

Согласно исследованиям, такие явления, как солнечные вспышки и геомагнитные бури, вызывают изменения в нашем электромагнитном окружении. И эти изменения имеют отношение к активации стрессового ответа в организме. Нормальное функционирование нашей нервной системы и организма в целом зависит от баланса электромагнитных полей. Однако во время геомагнитных событий подобный баланс может быть нарушен, что оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья человека.