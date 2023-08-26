 

Bloomberg – Трюдо пообещал Киеву поддержку НАТО и G7 столько, сколько потребуется

26.08.2023, 22:24, Новости дня
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что страны G7 готовы к тому, что украинский конфликт продлится долгое время, пишет Bloomberg. По словам Трюдо, «Большая семёрка» будет продолжать поддерживать Украину всё это время, чтобы «не позволить РФ победить».


АР

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что лидеры стран «Большой семёрки» понимают, что конфликт на Украине может затянуться и готовы поддерживать страну столько, сколько потребуется, пишет Bloomberg.

«Мы всегда знали, что это будет долгий процесс, — заявил во время интервью об Арктике в кулуарах ассамблеи Глобального экологического фонда в Ванкувере Трюдо, отвечая на вопрос о том, как продвигается украинское наступление. — Безусловно, судя по разговорам, которые мы вели на G7 и в НАТО, мы готовы к войне, которая займёт столько времени, сколько потребуется, потому что мы не можем и не должны позволить РФ победить».

Как напоминает новостное агентство, российская спецоперация на Украине усилила геостратегический интерес к Арктике. После вступления Швеции в Североатлантический альянс Москва станет единственной арктической страной, не входящий в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость того, чтобы члены альянса выделяли на оборону не менее 2% ВВП. Канада этого не делает, но при этом утверждает, что некоторые из её вкладов в обеспечение безопасности не учитываются при расчёте.

Между тем, Трюдо заявил, что его правительство обязалось выделить $29 миллиардов в течение 20 лет на модернизацию системы ПВО Norad и обязалось заменить устаревшие самолеты CF-18 на истребители F-35, отчасти из-за опасений относительно безопасности Арктики.

«Будь то строительство новых полярных ледоколов, или арктические морские патрульные корабли, строительство которых мы только что завершили, всё это то, во что мы продолжаем инвестировать, так как безопасность в Арктике — реальная проблема», — отметил премьер.

По словам Трюдо, до недавнего времени, даже несмотря на то, что РФ становилась «всё более агрессивной», её действия в Арктике оставались «конструктивными». Однако он полагает, что сейчас Москва иначе смотрит на этот район. «Они не перешли к прямой угрозе в Арктике, но возникает ощущение, что это не столько потому, что они сдерживаются, сколько потому, что они заняты в других регионах. Похоже, ничто не мешает им сейчас крайне негативно влиять на безопасность в Арктике», — приводит его слова Bloomberg.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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