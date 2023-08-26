Время, проведенное перед экранами,может привести к задержке развития у детей

Недавние исследования ученых привлекли внимание к возможным негативным последствиям чрезмерного использования экранов у младенцев. Оказалось, что такое потребление может в конечном итоге привести к задержке развития малышей.

Современная реальность с ее технологическими достижениями неизбежно привела к увеличению времени, проводимого людьми всех возрастов перед экранами. Однако необходимость ограничения экранного времени для детей в возрасте до двух лет стала неотъемлемой частью современных рекомендаций по воспитанию.

Младенцы и маленькие дети находятся в стадии активного развития своего мозга. В этом промежутке ребенок осваивает навыки, необходимые для будущего физического, эмоционального и социального развития. Однако, если дети замещают активные и исследовательские моменты перед экранами, то они лишаются множества возможностей для полноценного развития.